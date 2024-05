Instalar paneles solares no es accesible para todos: ingenieros apuestan por energías renovables

Veracruz, Ver.- Aunque la instalación de paneles solares es una opción recomendable para el ahorro económico por el consumo de energía eléctrica además que beneficia al ambiente, en la conurbación Veracruz-Boca del Río apenas un 20 por ciento de la sociedad ha migrado a esta modalidad porque se requiere de una fuerte inversión, señaló el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos, Electricistas y ramas afines Pedro Aguilar Canseco.

¿Por qué es recomendable tener un panel solar en casa?

En entrevista opinó que ante el actual daño ambiental que presenta el mundo lo recomendable como sociedad es migrar a la utilización de energías renovables como generación. Hizo referencia que hay algunos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad desde parques eólicos, fotovoltaicos y otros que están caminando.

Mencionó que los interesados en colocar sus paneles deben considerar si vale la pena o no hacer la inversión | Foto ilustrativa: Rodolfo Angulo / Cuartoscuro.com

En ese sentido no descartó que en algunos años esta tecnología sea parte de la construcción de los proyectos nuevos de vivienda ya que deben analizar la cantidad de carga a utilizar.

“Para los nuevos desarrollos es considerar realmente la carga que van a demandar porque luego no se hacen bien los proyectos, no se asesoran bien y salen con que van a utilizar un transformador de tal tamaño y al final requieren más energía, se sobrecalienta, que es lo que pasa actualmente con casos hasta chuscos donde ponen bolas de hielo arriba del transformador, cuando el transformador se instala sin considerar la carga impacta a todos, se quedan sin luz varias zonas”, dijo.

Mientras tanto, explicó que por ahora la instalación de los paneles solares se trata de una inversión que no está al alcance de todos.

“La instalación de paneles debe de andar aproximadamente como ocho a nueve mil pesos cada panel más o menos, pero es raro que alguien ponga uno solo, si se considera toda la instalación con sus inversores, sus estructuras, posterías, el panel, suministro, instalación queda entre 20 mil pesos por cada panel y ahí dependerá de cuantos requiera el ciudadano”, detalló.

Comentó que en la zona conurbada se estima que un 20 por ciento de los ciudadanos ya cuentan con paneles solares y estos se encuentran en las zonas como Costa de Oro, la Riviera y algunas otras viviendas en zonas determinadas.

No descartan que en algunos años esta tecnología sea parte de la construcción de los proyectos nuevos de vivienda | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Mencionó que los interesados en colocar sus paneles deben considerar si vale la pena o no hacer la inversión y esto dependerá de lo que estén pagando en su vivienda.

“Como comentamos lo primero es analizarlo, porque no son precios muy accesibles, es analizar si vale la pena o no la inversión por ejemplo una vivienda que esté pagando menos de 2 mil pesos de luz no es recomendable que ponga los paneles porque le sale mejor seguir con ese pago bimestral, insisto hay que conocer las tarifas en la que estamos, la mayoría de los ciudadanos es la tarifa 1C”, mencionó.

¿Quiénes deberían instalar un palen solar en casa?

La recomendación para la instalación de paneles es para las personas que tienen la tarifa DAC “Tarifa Doméstica de Alto Consumo” porque en esta se pierde el subsidio del pago de energía y los costos pueden alcanzar hasta los 20 mil pesos.

La recomendación para la instalación de paneles es para las personas que tienen la tarifa DAC “Tarifa Doméstica de Alto Consumo” | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“En la tarifa DAC es altamente recomendable porque el retorno de inversión no excede de dos años y hay programas de financiamiento no es que tengas que agarrar 100 mil y pagar al siguiente, se paga un tipo enganche y mes con mes se va pagando”, externo.