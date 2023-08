Pescadores de Veracruz detectan 'manchas' en Parque Arrecifal; ¿es petróleo?

Veracruz, Ver.-Pescadores veracruzanos reportaron la presencia de manchas de una sustancia grasosa en el parque Arrecifal Veracruzano. Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, señala que compañeros que laboran en Anton Lizardo notaron que se trataba de de un tipo de aceite en la zona de Santiaguillo, que se encuentra a 25 millas del puerto de Veracruz.

El líder de los pescadores no se atrevió asegurar que se tratara de manchas de petróleo pues no presentaba las características de este combustible, mucho menos que estuvieran relacionadas con el derrame de la sonda de Campeche ocurrido hace unas semanas en aquella zona.

¿Qué tipo de manchas se hallaron en el mar?

"Nos comentaron que el día miércoles se empezaron a ver algunas manchas, pero no eran de petróleo pues no tenía ese color característico que se puede decir oscuro y colores como del arcoiris, eran una manchas amarillas sólidas como si fuera algún tipo de grasa o aceite aquí cerca de las costas de Veracruz".

Menciona que eran entre 10 a 15 manchas las que hallaron en la zona mencionada y la más grande tenía una extensión de 30 metros de largo por 8 metros de ancho.

El entrevistado asegura que hasta ahora no han dejado mortandad de peces ni especies, por lo que no se ha registrado ningún efecto negativo por la contaminación registrada en mares veracruzanos. Dice que las manchas aparecieron este martes pero para esté viernes ya no han visto más.

"Esperemos que no haya arribazon de ese contaminante porque entonces si nos afectaría a nosotros la pesca, pues aunque sean manchas pequeñas hay que tener cuidado porque si llegan más al arrecife si podría haber algún daño irremediable, algo que no podríamos parar aunque se quitanse esas manchas", confía.

Y es que asegura que podría afectar tanto la producción como la captura de especies en particular el pulpo que es lo que más se captura en aquella parte de Anton Lizardo. Además que sus artes de pesca también se verían afectadas pues quedarían inservibles.

Dice saber que ya personal de medioambiente ya investiga la presencia de esas manchas en la zona. "Me comentan los compañeros que ya se ven los operativos en la zona", remató Bernardo Hernández.

Es de recordar que en julio pasado, Petróleos Mexicanos admitió que se registró un derrame de crudo cerca de Campeche, en el Golfo de México, esto luego de que organizaciones ambientalistas denunciaran una gran mancha en las aguas de esa región.

El evento se presentó en la red de ductos del campo Ek Balam, frente a las costas del estado sureño de Campeche, donde se detectaron dos puntos de fuga de petróleo generados por “pequeñas fisuras” de 7 centímetros de largo por un milímetro de ancho. Según la empresa pública petrolera, el incidente ya estaba controlado, aunque nunca indicó desde qué fecha.

Sin embargo desde ese incidente hay reportes que el combustible se ha dispersando a las playas de Campeche y otras más del Golfo de México.