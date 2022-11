A legisladores les falta tacto y sensibilidad política: diputada

La diputada del PVEM, Citlali Medellín Careaga consideró que los legisladores y legisladoras deben tener tacto y sensibilidad política en relación a la integración de las Comisiones.

Cuestionada sobre la demora de la asignación de Comisiones, manifestó que se debe permitir que los grupos de trabajo sean integrados de la mejor manera posible.

¿Por qué a diputada del PVEM, Citlali Medellín Careaga pide sensibilidad a legisladores?

"A algunos compañeros y compañeras les hace falta sensibilidad y tacto político, los puestos y los cargos no son para siempre y menos en política, así que las Comisiones van cambiando, las coordinaciones tienen que irse turnando y todos tenemos la posibilidad de estar y poder participar", expuso.

En su opinión, todas las legisladoras y legisladores deben permitir que todos tengan las mismas oportunidades.

"Es como si yo al llegar aquí hubiera exigido que me dieran la oficina de presidencia porque me siento bonita y soy importante, no, aquí todos coludos o todos rabones", dijo.

Manifestó que en el Congreso hay personas que ya perdieron el piso, por lo que piden integrar Comisiones que no les corresponden.

"Aquí en el Congreso hay personas que ya perdieron el piso, se les subió un poco el poder y por eso están exigiendo Comisiones que sólo le corresponden al grupo con mayor representación", comentó.

Recordó que con los cambios aplicados en la Mesa Directiva evidentemente se deben reacomodar las Comisiones, "pero no debe ser ni por capricho, ni por recomendación, debe ser por capacidad, preparación, tacto y sensibilidad política".