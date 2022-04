Se secó el último charco de laguna y muere esperanza de pescadores

En doce meses se evaporaron las últimas gotas de agua que quedaban en la laguna de El Farallón, con ellas, la esperanza de Alexis para volver a nadar o convertirse en la generación 63 de pescadores en el municipio de Actopan.

Lanchas que yacían a orilla del cuerpo lagunar, de escasos 30 centímetros de profundidad, desaparecieron. Las redes de pescar se cambiaron por cubetas con material de construcción para ser albañil o el transporte de productos a comercializar en la región costera de Veracruz.

"Lo que menos deberíamos hacer como adultos es quedarnos de brazos cruzados e intentar hacer algo. Lo que intentamos el 18 de junio (2021) es gracias a la donación de alevines, es sembrar esperanza por parte de los niños y no perder la fe, es lo único que nos queda. No perder la esperanza porque ellos serán los que en algún momento, si llega a recuperarse la laguna, serán los próximos pescadores", cuenta Antonio Vázquez Cervantes, pescador en El Farallón y padre de Alexis.

El olor a fango se esfumó, solo queda tierra seca sin aves intentando rascar entre el lodo para comer algo. Un cascarón de tortuga absorbe los ardientes rayos del sol en una mañana de abril del 2022.

A su costado, un caracol sin vida. Metros más adelante el anzuelo que llegó a tocar más de ocho metros de profundidad en un lago repleto de peces y hogar temporal de aves migratorias.

"Siempre estarlo intentando, no perder la fe, no dejar de insistir a las autoridades que tanto nosotros como personas adultas como los niños, tenemos ese derecho. No recuperar las 180 hectáreas que sabemos que abarcaba la laguna, pero a lo mejor sí hay otra forma distinta de pescar", continúa Antonio.

¿Qué pasó en la Laguna El Farallón?

El cuerpo de agua se ubica a escasos metros de la carretera federal conocida como la Costera del Golfo, muy cerca de la Nucleoeléctrica de Laguna Verde, la única planta nuclear en el estado de Veracruz.



Desde inicios del 2021, pescadores, activistas y pobladores del municipio de Actopan comenzaron a alertar a medios de comunicaciones, autoridades locales y estatales sobre el desecamiento del cuerpo de agua.

En el lapso de intento por recuperarlo, un grupo de pescadores se organizaron para llevar a cabo acciones de rescate como la siembra de árboles y la liberación de miles de alevines para alimentar a las aves migratorias, e intentar recuperar el tamaño de la laguna.

"Ha estado seca desde enero del 2021, abril se declaró totalmente seca, en junio con las lluvias se recuperó 20 centímetros de profundidad", dice el pescador Antonio.

El pescador que se convirtió en activista cuenta que su hijo Alexis lo motiva y alienta para tratar de rescatar la laguna que desde 1960 comenzó a ser un punto de referencia en El Farallón, pues los pobladores se reunían para pescar, darse un "chapuzón" o aprender a nadar para zarpar a alta mar.

"La laguna estaba desde 1950 a 1960, era un charquito donde venían personas a lavar su ropa, se hizo más grande y llegó a ser un gran punto para aves y animales migratorios (...) aunque le sembremos ya no hay agua, ya se secó este año (2022)".

Los esfuerzos por recuperar la laguna se vieron afectados también por un incendio forestal que ocurrió en los últimos meses. Grandes llamas consumieron los árboles que pescadores y pobladores sembraron en la región con la finalidad de aportar en la captación de agua natural en la laguna.

"El incendio terminó con lo poco que había de árboles, que se habían sembrado en noviembre del año pasado".

Tanto el entrevistado como los pobladores explican que siguen esperando las acciones reales que rescaten el sitio natural que hoy se admira seco y sin animales.