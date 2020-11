Portamos armas por necesidad; dijimos hasta aquí": autodefensas

ORIZABA, Ver.- Las autodefensas sí existimos, no somos delincuentes y portamos armas por necesidad, expone Román Vázquez, precursor de grupos de autodefensa en la sierra de Zongolica.

Considera que los cuerpos de seguridad ya no pueden con la inseguridad y estos grupos dan ánimo para dar paz al pueblo. Precisa que no cuentan con armamento de alto poder, pero sí con estrategia.

Vázquez, quien también es fundador del Movimiento Indígena Liberal, Plural y Autónomo de Zongolica (MILPAZ) y luchador social desde hace 35 años, argumenta que estos grupos surgieron debido a los secuestros, asesinatos y desapariciones, hasta que un día dijeron: "hasta aquí".

Ahora solo lamenta que no se reproduzcan en Córdoba, Orizaba, Mendoza, Río Blanco, Maltrata, Acultzingo o Rafael Delgado. Advierte que eso se debe a que la gente no solo le teme a la delincuencia, sino al gobierno, que muchas veces protege a esos grupos.

Ramón Vázquez fue entrevistado vía telefónica y proporcionó fotografías en donde se ve a sus compañeros de lucha, armados, y a él dando la cara “porque no me ando escondiendo”.

La zona donde operan estas autodefensas es en municipios de la sierra de Zongolica, ubicados en las montañas que rodean a Orizaba.

“Por legítima defensa tenemos derecho a defendernos”

“El gobierno necesita la ayuda del pueblo para atender la difícil tarea de erradicar la delincuencia. El Estado tiene el deber y la obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, pero si éste no cumple con los parámetros, los ciudadanos, basados en el artículo 10 Constitucional, que es el de la legítima defensa, tenemos derecho a defendernos”, dice Vázquez.

Foto: Cortesía | Román Vázquez

Comenta que “las autodefensas sí existen y tenemos presencia en la zona serrana de Zongolica. Gracias al apoyo de nuestros hermanos de lucha de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero logramos constituirnos hace siete años. Surgen debido a que algunos familiares de nuestros compañeros fueron levantados, asesinados, secuestrados, desaparecidos”.

Dice que tocaron puertas en las instancias gubernamentales, pero “con puras vueltas no regresábamos a nuestra familia. La delincuencia seguía con las amenazas de seguir levantando gente y nosotros dijimos: hasta aquí; eso fue en el 2013”.

...llegamos hasta la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, quienes nos conectaron con personal de Michoacán y Tamaulipas y empezamos a crecer

Refiere que como organización ya tienen 35 años dentro de la lucha social, pero “se nos presenta este problema y por las duras experiencias empezamos a tocar puertas. Fuimos al Ejército, a la Marina, a las instituciones gubernamentales, pero todas las instituciones, cerradas”.

Apunta que tocando puertas “llegamos hasta la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, quienes nos conectaron con personal de Michoacán y Tamaulipas y empezamos a crecer. Ellos nos brindaron el apoyo y nos orientaron; regresamos a nuestra zona a hacer visitas en las comunidades para explicarles, a platicar con ellos. Fuimos creciendo poco a poco hasta decidirnos, una vez respaldados por las organizaciones y grupos de autodefensas de los demás estados, a declararnos como grupo”.

El movimiento, dice, “tiene presencia en la parte baja de la sierra de Zongolica. Son varios municipios, por citarte: Texhuacan, Mixtla, Zongolica; en la zona alta no nos metemos, sí nos han invitado, pero no alcanzamos a abarcar hasta allá por ciertas normas que tenemos. No queremos irnos a meter nada más porque sí y a calentar a la gente, queremos que soliciten nuestra presencia y participación bajo pláticas y experiencias”.

“Portamos la armas por necesidad”

En otra parte de la entrevista hizo referencia a que “no somos delincuentes, somos respetuosos de la ley y portamos las armas por una necesidad. Si recurrimos a esa medida es por la omisión, la complicidad de los gobiernos ante la carencia de seguridad”.

Foto: Cortesía | Román Vázquez

Señala que se han ido reforzando por la vía legal mediante la bandera de su organización.

Expresa que “es lamentable que este movimiento no esté surgiendo en la misma forma en los demás municipios: Córdoba, Orizaba, Rafael Delgado, Mendoza, Río Blanco, Acultzingo o Maltrata, porque la gente aún está con ese peor enemigo que tenemos todos, que es el temor no solo a la delincuencia, sino al mismo gobierno que muchas de las veces protege a esos grupos”, aseveró.

Mencionó que “los cuerpos de seguridad ya no pueden y las autodefensas les dan ánimo para brindar certeza y paz al pueblo”.

Señala también que a pesar de que el gobierno intenta bloquear el movimiento “aquí seguimos dando guerra; vamos a exigirle que resuelvan los robos, secuestros, asesinatos y desapariciones que enfrentamos campesinos e indígenas”.

Román Vázquez, al referirse a cuántos son los miembros del grupo de autodefensas dijo: “somos la quinta parte, por ejemplo, de los mil guardias comunitarios que tiene el municipio de Zongolica; no doy cifras exactas porque son más o menos. No tenemos armamento de alto poder, tenemos un perfil bajo y algunas estrategias, por mérito personal; nos influyen los grupos de arriba, pero nosotros tomamos nuestras decisiones”.

Enfatiza que tienen estrategias bien definidas, “no como retenes, no desfiles de presunción e intimidación y mucho menos para tratar de impresionar al gobierno para que voltee a darnos algunos apoyitos, esa no es la finalidad. Tenemos una estrategia muy efectiva y sin necesidad de darla a conocer”, concluyó.

Foto: Cortesía | Román Vázquez

Román Vázquez, por otra parte, lamentó la muerte de José Manuel Mireles, fundador de las Autodefensas en Michoacán. Al respecto dijo que “el compañero Mireles es ejemplo para reclamar al gobierno más amplitud del derecho constitucional para que el ciudadano pueda defenderse”.