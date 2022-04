Presidenta de Mesa Directiva de casilla del Distrito 12 de Veracruz está desaparecida desde el sábado

La Junta Local del INE reportó que la casilla 571 Básica del Distrito 12 de Veracruz no será instalada porque la presidenta de la Mesa Directiva, quien tenía a su cargo la paquetería electoral, se encuentra en calidad de desaparecida desde ayer sábado. Por este hecho se presentará la denuncia correspondiente.

En la reanudación de la sesión permanente se dio a conocer que en el resto de los 19 Distritos electorales la instalación de las casillas se realizó al cien por ciento.

En el Distrito 12 de Veracruz serían instaladas 213 casillas; sin embargo, ante los hechos únicamente fueron colocadas 212.

El representante de Morena, Gabriel Zúñiga Ovando, fue quien dio a conocer que la ciudadana no se había presentado a cumplir con la labor que le otorgó el INE.

“La presidenta, dicen, que está desaparecida, resulta un poco sospechoso que sea un municipio gobernado por el PAN, por eso vamos a presentar nuestras denuncias ante las autoridades correspondientes”, dijo.

Al respecto, el consejero presidente del Consejo Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, confirmó la falta de presencia de la representante de casilla.

Explicó que personal del INE acudió a buscarla a su domicilio, donde no fue localizada, por lo que el hecho se reportó al Consejo Distrital, cuyo personal también se trasladó a la vivienda de la funcionaria de casilla.

Al no localizarla, dijo, se contactó a sus familiares directos a quienes se les solicitó poder entregar el paquete, siguiendo las acciones normativas; sin embargo, manifestaron que la persona no está localizada desde el día de ayer sábado.

“No podemos decir que se lo llevó, no podemos saber si el paquete está dentro del domicilio, no podemos allanar el domicilio, por lo que al no localizarla se presentará la denuncia correspondiente, esperemos que la persona esté bien y al aparecer otorgue una respuesta al respecto”, expuso.

Afirmó que ante ello se presentarán las denuncias correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad que derive por la falta de la instalación de dicha casilla.