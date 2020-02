Programa “Vasconcelos” opera apenas con 7 unidades

XALAPA, Ver.- El programa "Vasconcelos", de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), opera apenas con siete de los 16 autobuses con los que contaba de manera inicial, pues dos fueron desvalijados y siete no están en condiciones de uso, dijo el subsecretario de Desarrollo Educativo, Moisés Pérez Domínguez.

Las unidades fueron recibidas en esas condiciones de la pasada administración estatal, que a su vez la recibió de su antecesora y no procedió legalmente en su contra, abundó.

Local Rescata Seguridad Pública a 19 migrantes en Jáltipan

Actualmente la SEV intenta llevar a cabo la rehabilitación de tres de las unidades dañadas para dar una mayor atención a localidades y comunidades a nivel estatal.

Precisó que la administración anterior tuvo la responsabilidad de haber procedido legalmente a causa de esa situación

nosotros hicimos lo propio, recibimos y a causa de las condiciones estamos en el proceso de las denuncias

Entrevistado previo a la Segunda Entrega de Equipos de Cómputo del Fideicomiso Tecnologías Educativas, en el Complejo Deportivo Omega, abundó que las unidades que funcionan se encuentran actualmente en la zona del estado para apoyar en la educación. Tan sólo en Tantoyuca hay dos brigadas con 10 maestros que llevan a cabo el acercamiento de la ciencia y tecnología a los estudiantes.

El programa "Vasconcelos" se puso en marcha durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán como un servicio extraescolar de tecnología educativa en beneficio de niños, jóvenes y adultos.

Sin embargo, en la presente administración estatal la SEV inició una investigación a causa de las condiciones en las que se encuentran las unidades.