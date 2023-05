Que gobernador no olvide que señaló a "coyotes" de incendio en AMSA y no a productores: Cirilo Elotlán

En una nueva protesta desde Plaza Lerdo para exigir la liberación de cafetaleros de Ixhuatlán de Café y Coatepec, productores, familiares y amigos pidieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que no se retracte, pues cuando ocurrió el incendio en el beneficio de café de AMSA él mismo señaló que éste se generó por los "coyotes".

El representante e integrante del Consejo Regional del Café de Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, afirmó que los productores detenidos y la ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café no están relacionados con el delito del que se les acusa y que ha habido diversas irregularidades en el proceso.

“Vemos arbitrariedades contra nuestros compañeros que tienen una lucha justa, pedimos que el Gobernador no se retracte y sostenga lo que dijo ese día, que los que propiciaron esto fueron los coyotes y nada tienen que ver los cafetaleros”.

Luego de que a Minervo, Abraham, Crisanto, Cirio y a Viridiana, se les señale de ser responsables del incendio, recordó que el mandatario estatal señaló que fueron “los coyotes” quienes desvirtuaron la protesta.

Por ello, pidieron la intervención del Gobierno Federal y Estatal ante la empresa AMSA para que se desistan y retiren la demanda de inmediato y entreguen una indemnización a los afectados.

Además de que garanticen que los funcionarios judiciales involucrados no abusen y no protejan los intereses de la empresa.

También dijeron que habrá una denuncia contra la empresa AMSA por fabricar un delito con evidencias falsas "y se sustentará con pruebas suficientes, además de que se exigirá la entrega de una indemnización a los afectados".

Insistió en que en el sector café se están cometiendo abusos en cuanto a los precios del grano porque se permite a las grandes empresas cometer abusos de manera descarada en la fijación de los precios.

Dijo que en 2021 los productores de Ixhuatlán estaban padeciendo esto, porque la empresa AMSA dio instrucciones de ya no comprar café supuestamente por saturación, lo que afectó a los productores.

“La cosecha no espera, se tiene que cortar y si no se cae. Amsa decidió cerrar parte de los beneficios y decidió comprar solo tres de los seis días. Hubo intentos de diálogo pero hubo cerrazón. AMSA para hacerse de café se vale de acopiadores, coyotes que son de la misma comunidad y cuando pagaban a 15 pesos los coyotes bajaron el precio hasta 10 pesos y les decían a los compañeros ‘si quieres te los compro así y si no, cómetelo”, agregó.

Expuso que en la protesta hubo infiltrados para desvirtuar y manchar el movimiento de productores de café y que el mismo gobernador señaló que no era un asunto de los productores sino de coyotes que estaban viendo afectados sus intereses.