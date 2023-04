Ayuntamiento revisará situación de contenedores abandonados en Arco Sur

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que se buscará a la o el propietario del terreno en el que se encuentran los contenedores que funcionaban como restaurantes sobre la avenida Arco Sur y que ahora se encuentran en estado de abandono.

Indicó que a través de la Dirección de Comercio se localizará al propietario, a fin de establecer tareas conjuntas y evitar que este espacio sirva para actos indebidos.

En conferencia de prensa destacó que el ayuntamiento, en administraciones pasadas, únicamente brindó los permisos necesarios para que se establecieran los comercios, pero se trata de un espacio privado.

Local ¿Contenedores fueron buena idea? Ahora están sucios y abandonados

Ante ello, puntualizó que la administración no puede intervenir en acciones que se realicen en el terreno, pero sí buscar tener comunicación con la o el propietario.

“No es del ayuntamiento, fueron permisos otorgados no sé en qué términos de alguna administración de comercio y desarrollo urbano, no es un proyecto municipal, de la avenida para acá es del municipio, el terreno es una propiedad privada que el propietario o propietaria con un negocio que ya no funciona”, dijo.

Refirió que mediante la Dirección de Comercio se pedirá a que el lugar se cerque o se apliquen algunas medidas de seguridad.

“Habrá que pedirle (al propietario) que cerque o resguarde de tal manera que no genere problemas de fauna, salud o que tenga alguna inseguridad, abordaremos el tema citándolos porque es una propiedad privada, es un proyecto que para el que se otorgaron permisos para que operara como centro de renta de negocios, lo vamos a revisar”, expresó.

¿En qué parte de Arco Sur se ubican dichos contenedores?

Mencionados contenedores se ubican cerca del C-4, a metros de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y casi frente al Cobaev, y fueron instalados con la intención de ofrecer un espacio de diversión tanto para jóvenes como para adultos.

Ricardo Ahued Bardahuil aseguró que se buscará al propietario del terreno en el que se encuentran los contenedores de la avenida Arco Sur | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Sin embargo, actualmente se encuentran en estado de abandono y, de acuerdo con los vecinos, se considera que representan un riesgo porque son utilizados como resguardo de personas en situación de calle.