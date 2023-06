¡Miranda Atilano en Xalapa! Va lo mejor de su conferencia

Miranda Atilano Herrera la astronauta análoga más joven de México, asegura que el país cuenta con el capital humano para sobresalir en astrofísica pero no se le ha sabido aprovechar.

En visita a Xalapa, recordó que ella participó en el primer proyecto de nanosatélite AztechSat-1, con apoyo de la NASA, donde pudo constatar que en el país hay talento y conocimiento para generar aportes para el estudio en el espacio.

Ante poco más de cien jóvenes, la veracruzana desarrolló la ponencia "Soñar nos lleva a las estrellas” con un mensaje motivacional para no rendirse ante la adversidad.

A sus 23 años y con experiencias mundiales como el Congreso Internacional de Astronáutica y el LunAres Research Station, Miranda puntualizó que detrás del éxito de las personas siempre hay historias que no se cuentan, que están en lo oscuro pero deben ser narradas para saber que no todo en la vida es felicidad.

El camino de Miranda Atilano no fue sencillo de recorrer

En un entorno de camaradería, compartió que en pandemia tuvo una severa crisis depresiva que la llevó a un intento de suicidio, cansada de haberle perdido sentido a su vida.

Esos momentos no han sido los únicos difíciles, dijo para luego recordar que en primaria fue víctima de bullying, que sufrió por un novio para quien no fue suficiente y, en su experiencia en Polonia, descubrió el machismo con comentarios que intentaban demeritar su trabajo, por ser mujer y por ser mexicana, pues incluso le llegaron a decir que no sabían que en México las mujeres estudiaban ingenierías.

"No, no todo es sencillo para lograr cumplir metas y para sobresalir", expresó para luego convocar a los presentes a no desistir, a no rendirse incluso si se trata de lo económico pues la venta entre amistades siempre aparece como una opción, tal y como lo hizo ella cuando logró ser admitida a una experiencia en el extranjero y no tenía el dinero para irse. Finalmente, se fue y conoció varios países y a distintos profesionales.

El sueño de la astronauta análoga más joven de México, comenzó con una decepción amorosa

En su conferencia, la alumna de ingeniería Aeroespacial recordó que ella inició sus estudios en Puebla por haber seguido a su novio, quien terminó su relación un día antes del inicio de clases.

"Fue un error pero si no hubiera ocurrido muy probablemente no sería quien soy", enfatizó.

Miranda Atilano llamó a nunca dejar de ser curiosos, a disfrutar el proceso, a aprender de los errores, a acumular amistades, a tener disciplina y constancia.

En la sala de Cabildo del palacio municipal de Xalapa, puntualizó la importancia de reconocerse vulnerables y saber que habrá momentos en los que se tendrá que pedir ayuda, especialmente cuando de salud física y mental se trata.