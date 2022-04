Los traidores a la patria se “quitaron las máscaras": Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señala que el pueblo debe saber que con el rechazo de la Reforma Eléctrica los traidores a la patria se “quitaron las máscaras”.

En conferencia de prensa de este lunes desde Palacio de Gobierno refiere que los legisladores federales de oposición defendieron los intereses de las trasnacionales y no del pueblo.

Insiste en que los “ganones” de este esquema son las empresas eléctricas trasnacionales que ganaron más de 300 mil millones de pesos cada año.

Añade que el próximo fin de semana se reunirá con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, “para que le platique de ingeniera a ingeniero qué harán”.

Expone que ya hay un plan de inversiones para el abastecimiento de gas a través de los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos.

Y es que explica que la generación de energía en Veracruz se realiza mediante turbogeneradores de gas, así como las hidroeléctricas, que “es nuestro fuerte”.

De ahí, dijo, la importancia de analizar este esquema luego del rechazo en el Congreso de la Unión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, señala que, de ingeniera a ingeniero, analizará con Nahle la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, una vez validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para conocer cómo podría resistir México “los embates de la subida de los precios de los energéticos, sobre todo del gas, a nivel internacional”.

Refiere que con ese contexto solo faltaba que se acabaran de quitar la máscara todos quienes subieron a tribuna y votaron en contra

Sobre la no aprobación de la Reforma Eléctrica subraya que la población no olvidara lo que ocurrió para el 2024, así como no olvidó la traición del PRI y PAN en su momento, lo que facilitó la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

“Otra vez los mismos, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, juntos, lo mismito, pero antes decían que no, y eso lo habíamos dicho no hace poco, que no trataran de engañar al pueblo, lo podrás fintear una vez, pero no dos veces y como fue, 2018 ahí está, aunque fueran separados los identificaron juntitos, 2021, no se diga y 2024 estará clarito que defienden los mismos intereses corruptos”.

Refiere que con ese contexto solo faltaba que se acabaran de quitar la máscara todos quienes subieron a tribuna y votaron en contra.