¿Sin trabajo? Cefereso busca personal; podrías ganar más de 18 mil pesos

Con un salario mayor a 18 mil pesos mensuales, el Centro Penitenciario Federal 18 “CPS Coahuila”, oferta empleos para veracruzanos interesados en ser oficiales en prevención penitenciaria en la zona norte del país.

Héctor Alonso Stephens Meza, técnico administrativo del Cefereso, explica que es una excelente opción para quien busca un empleo estable, con todas las prestaciones sociales y con oportunidades de subir de rango porque a quienes quieran superarse se les apoya para estudiar una licenciatura.

Personal del Centro Penitenciario Federal 18 “CPS Coahuila” entregó trípticos con la información a los peatones que circulaban sobre la avenida Manuel Ávila Camacho.

¿Por qué están reclutando personal del Cefereso?

Del por qué buscan personal en Xalapa, para ir a trabajar a ese penal, Héctor Alonso Stephens explica que es porque aquí, en El Lencero está la academia, en este sitio es donde los aceptados serán capacitados por tres meses.

Los aceptados tendrán que realizar evaluaciones de control y confianza, una vez pasando las evaluaciones, se les programa pasar el curso en la Academia de El Lencero.

Resalta que a cada uno de los solicitantes se le revisa en la Plataforma México para verificar que no tengan antecedentes penales y se les realizan exámenes toxicológicos, psicológico y médico. Es decir, que no entra cualquiera a esa institución.

Requisitos

Indica que ha estado entregando información a peatones de la ciudad y ha notado mucho interés, pero como tienen límite de edad, los 38 años, entonces eso detiene a muchos de los que preguntan.

Asimismo tienen que tener estatura mínima de 1.64 en el caso de los hombres y 1.58 para las mujeres. No deben superar el Índice de Masa Corporal de 22 por ciento para hombres y 30% para mujeres. No deben tener tatuajes visibles, no ser alcohólico y gozar de excelente salud.

Héctor Alonso Stephens Meza, técnico administrativo del Cefereso | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Además de aprobar el curso de formación inicial deben tener disponibilidad para el cambio de residencia a cualquier parte de la República.

Beneficios

Resalta que los beneficios económicos son importantes. Tendrían una percepción mensual de 18 mil 649 pesos, con seguridad social, dos periodos vacaciones al año, seguro de vida, crédito para vivienda, seguro de gastos médicos mayores, capacitación constante, oportunidad de estudiar el bachillerato y licenciatura. También gozarán de aguinaldo y ahorro solidario, entre otros.

Héctor Alonso Stephens explica que no hay riesgos porque el penal cuenta con tecnología que evita el contacto con los reos, así que es una buena oportunidad para los interesados, sean hombres y mujeres, concluyó.