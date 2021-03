Rogelio "N" tiene seguridad especial en penal de Amatlán; no me voy a involucrar: Cuitláhuac

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en que el Ejecutivo del estado, no está involucrado con el proceso que sigue Rogelio "N" por el delito de ultrajes a la autoridad.

Señaló que una vez que fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Amatlán de los Reyes, se hizo un planteamiento especial para darle seguridad, aunque aclaró que éste no es de "máxima seguridad".

En conferencia de prensa dijo que no se puede ignorar que es un presunto agresor de una mujer, y que no fue el Ejecutivo del estado quien inició esa denuncia.

Expuso que la Fiscalía General del Estado no podía ignorar ese caso, menos aún cuando se trata de delitos de violencia contra una mujer.

"No tiene porqué politizarse la agresión a una mujer , se tiene que atender, que bueno que ahora sí se atiende lo que el anterior fiscal ignoró".

Señaló que la Fiscalía General del Estado es autónoma porque lo que como mandatario estatal tiene que se respetuoso.

Expuso que Rogelio "N", no está sentenciado, puesto que únicamente se inició el proceso judicial y que incluso hizo una solicitud a la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns de que se siguiera el proceso conforme a derecho.

"En su momento la fiscalía tendrá que decir lo que corresponda, eso está en marcha. No me pienso involucrar, no me voy a involucrar en eso, que se haga el proceso conforme a derecho y esa fue la primera petición que le hice a la fiscal", dijo.