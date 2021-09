Se aplica segunda dosis de vacuna a la población 40 a 49 en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Con una abundante asistencia este lunes arrancó la jornada de vacunación en segunda dosis para la generación de 40 a 49 años.

Desde temprana hora los adultos jóvenes se dieron cita en el estadio Luis “El Pirata” de la Fuente para completar su esquema de vacunación que les permitirá obtener su certificado que se ha convertido en un documento muy solicitado en los centros laborales.

En las filas, también se notó la asistencia de personas de otros rangos de edades que, por cuestiones laborales, familiares o enfermedad no habían podido acudir a la inmunización.

Lucila Ruiz de la Torre, una de las asistentes a la jornada de vacunación afirmó que con esta dosis ya podrá completar el esquema al igual que gran parte de su familia

Recordó que el año, cuando aún las vacunas estaban muy alejadas de la realidad se contagió del Coronavirus y aunque no requirió hospitalización paso días y noches sufriendo por los estragos de la enfermedad.

“Ya vengo a completar el cuadro, en mi familia ya casi todos están vacunados con sus dosis, el año pasado me dio Covid y el pase muy mal, muy parecido de cuando recibí la primera dosis, me dio temperatura, dolor de cuerpo, dolor de huesos y bueno veré como me va esta vez, no vengo pensando en que me vaya a poner igual”, dijo.

Según lo señalado por las autoridades del gobierno estatal se aplicará la dosis del biológico AstraZéneca en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde desde este 13 y hasta el 15 de septiembre.

Este lunes 13 de septiembre se estará inmunizando a las letras cuyo apellido comience de la A a la H; para el martes 14, de la I a la P y, para el día miércoles 15 de septiembre, de la Q a la Z.

Además de Veracruz, la jornada de vacunación para la generación 40 a 49 también se lleva a cabo en los municipios de Villa Aldama, San Andrés Tenejapan, Oteapan, Tantima, Rafael Lucio, Tatatila, Rafael Delgado, Tancoco, Tamiahua, Tamalín, Ciudad Isla, Texistepec, Martínez de la Torre, Pueblo Viejo y Tampico Alto.