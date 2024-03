“Muy bajita”: Cuaresma no ha mejorado ventas de pescados y mariscos en Xalapa

La venta de pescados y mariscos durante la presente cuaresma ha estado “muy bajita”, estiman comerciantes de la zona de La Rotonda, quienes señalan que en este periodo solo han alcanzado el 50 por ciento de las cifras obtenidas en años anteriores.

Sin embargo, para Semana Santa prevén una mejora, pero estiman que será insuficiente para obtener los números de otros años.

Carlos Loza Hernández, de pescados y mariscos La Perla, explica que la falta de circulante entre la población les ha pegado este año. “Si los compradores no tienen dinero pues optan por no gastar de más y dejan de comprar nuestros productos", dijo.

Reconoce que los precios se han incrementado en estas semanas, “situación que aplica para muchos otros alimentos, pero a nosotros nos pega porque la población opta por ahorrar y mejor no comprar pescados y mariscos si tienen precios elevados”.

Comenta que otro aspecto que les pega es que las familias ya no siguen como antes las tradiciones católicas. “Antes las abuelas y madres te decían que era pecado comer carne los viernes, pero ahora son muy pocos los que siguen esas creencias”, dijo.

Es más, los mismos sacerdotes les dicen a las personas que si no tienen pescado en viernes de vigilia que no pasa nada si comen carne porque ante los costos y necesidades ya no puede ser una obligación para los católicos, comenta.

La esperanza, agrega, es que la semana que entra que es la mayor para los católicos si haya un alza en las ventas. “Pero tememos que si nuestros distribuidores le aumentan otro poco a los precios eso ocasione que compren menos. A nadie le conviene que los pescadores y mariscos estén caros”.

Precios de pescados y mariscos en Xalapa

En cuanto los precios, comentó que lo más consumido por las personas son mojarras que están en 110 pesos el kilo, en promedio; camarones con un costo de 220 pesos, pero también hay desde 170 a 280 pesos, de acuerdo al tamaño.

La sierra está en 100 pesos, en promedio, el robalo en 220 pesos el kilo, pero hay desde 180 hasta 300 pesos las piezas más grandes. Las jaibas están en 100 pesos.

Hay esperanza de que suban

Por su parte, Guadalupe Barradas Ceballos, de la pescadería El gran Tiburón Blanco, también expresó su tristeza porque las ventas están por debajo de lo esperado para esta temporada.

Los viernes de cuaresma que han transcurrido, dijo, han estado tranquilos y eso no es bueno para el negocio. “Este día mejoró un poco, porque ya es el penúltimo antes de Semana Santa, pero nuestras esperanzas son para la próxima semana”.

Resalta que no es bueno quejarse, sino que hay que trabajar más, pero lo cierto es que las cifras que han obtenido en la temporada son menores a lo estimado.

Dice que espera que no haya incrementos para la próxima semana, pero eso ya depende de sus intermediarios. “Pero no perdemos la esperanza de que sea mucho mejor desde el día jueves al domingo que viene”, concluyó.

