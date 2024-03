¿Vacaciones? Paramédicos dan recomendaciones para evitar accidentes

El paramédico del Servicio de Rescate y Urgencias Escorpión (SRUE), Francisco Cortés García, dice que para evitar accidentes durante las próximas vacaciones de Semana Santa es importante planear la salida con anticipación y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Precisa que aquellos que no saben nadar deben evitar meterse a partes profundas del mar, lagos o lagunas para prevenir ahogamientos. "Las condiciones mecánicas de los automóviles deben revisarse para que no fallen en carretera y sus ocupantes no se expongan a accidentes", señala.

Turismo Cascada Cristal cerca de Catemaco: aguas cristalinas y una belleza única; ¿Cómo llegar?

Incluso, precisa que se deben respetar los señalamientos de tránsito y los límites de velocidad establecidos para prevenir incidentes.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa 2024?

La temporada vacacional será del 25 de marzo al 5 de abril, lo que significa que aún hay tiempo para planear el viaje y disfrutar de los días de asueto, manifiesta.

Los principales destinos turísticos son las zonas de playas, ríos, lagunas y balnearios y por ello es importante cuidar a los niños, no meterse al agua luego de comer y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, insiste.

En Xalapa, en la población de El Castillo, advierte que la laguna no es apta para nadar, por lo que recomienda solo disfrutar de ese espacio para la convivencia en palapas y disfrutar de un día de campo en familia.

Señalan que para evitar accidentes durante las próximas vacaciones de Semana Santa es importante planear la salida con anticipación | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Para quienes pasarán sus vacaciones en Xalapa, deben ser cautelosos a causa del desarrollo de obra pública que mantiene calles y avenidas cerradas, como Lucio, en la zona centro y la avenida Lázaro Cárdenas, dice.

"En las vacaciones de Semana Santa suele haber ahogamientos; lo ideal es que, si no saben nadar, las personas permanezcan en las orillas de lagos, de lagunas, de ríos y del mar", reitera.

Otra recomendación para evitar accidentes es no consumir bebidas alcohólicas | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

También pide no tener exceso de confianza, pues las olas del mar a veces llegan con fuerza y pueden arrastrar a los bañistas a mar adentro.