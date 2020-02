Sí habrá recorte a pensiones de trabajadores, dice docente de la UV

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de establecer como límite máximo para las pensiones de quienes cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 1973 y 1997 los 10 salarios mínimos, en lugar del tope de 25 salarios mínimos sí afectará a los trabajadores veracruzanos que estén por retirarse o que lo hagan próximamente, aseguró Laura Celia Pérez Estrada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

Destacó que esta decisión implica que el establecimiento máximo de una pensión será de poco menos de 37 mil pesos a los trabajadores, por lo que aquellos que ganaban más de eso van a tener una reducción significativa en su ingreso. “Los trabajadores que estén bajo la ley de 1973 sí van a verse desfavorecidos (…), aquellos trabajadores que ya se están acercando a la hipótesis de jubilación son quienes se van a ver afectados porque les están imponiendo la corte”, expuso.

Destacó que a pesar de que el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la controversia de tesis resuelta por la segunda sala de la SCJN no implica que se vaya a “rasurar” el monto de la pensión de nadie, sí se hará, ya que se trata de un mandato que se tiene que acatar.

Que no me venga con que el instituto no tiene qué ver, claro que sí tiene qué ver. El instituto en cuestiones de controversia, cuando se demande, obviamente tendrá que acatarse a este criterio jurisprudencial, entonces ahí hay una imprecisión por parte de ese funcionario.

La catedrática universitaria explicó que el criterio jurisprudencial del máximo órgano de justicia de la nación que fuera publicado en el Semanario de Justicia el pasado 24 de enero afectaría también a aquellos trabajadores que se encuentran bajo la modalidad 40, es decir, a aquellos que fueron cesados de su trabajo ya sea de manera voluntaria o por despido, pero que continuaron realizando aportaciones voluntarias para garantizar su retiro.