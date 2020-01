Sistema Anticorrupción en Veracruz no haría nada este año

El presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Emilio Cárdenas Escobosa, consideró que el Sistema Estatal Anticorrupción se podría convertir en un elefante blanco, ya que el monto aprobado para su operación sólo permitirá pagar salarios.

Refirió que la falta de recursos que tendrá el Sistema impedirá la ejecución de acciones, además de que es un acto contradictorio al discurso del combate a la corrupción implementado por la actual administración.

Recordó que se solicitó un presupuesto de 32 millones de pesos, pues se consideraba que sería el monto con el que se podrían realizar las acciones que se requieren; sin embargo, sólo se les aprobaron 18 millones de pesos.

Explicó que deben crear una plataforma digital para alojar información administrativa y financiera del Estado, así como llevar a los Ayuntamientos la creación de sistemas municipales, acciones que no se podrán aplicar con la falta de recursos.

Destacó que Sefiplan recortó el rubro de servicios personales, que incluye el pago a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por lo que sólo garantiza el pago de nómina hasta el mes de mayo.

En ese sentido, recordó que los integrantes del comité de participación ciudadana cobraban 60 mil pesos, pero el año pasado se ajustó el salario a 30 mil pesos, por lo que se dificulta hacer un nuevo ajuste a sus ingresos.

Ante ese escenario, no descartó el despido de personal y volver a reducir el salario de los trabajadores.

Ya el futuro es incierto para el Sistema Anticorrupción en este escenario que nos deja el recorte, que nos deja con sólo 18 millones de pesos. Nos quedamos que a lo mejor si podemos seguir sesionando, pero a lo mejor no pasaremos de meros buenos propósitos y palabrería que no sirve y no ayuda