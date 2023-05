¿Necesario actualizar las tarifas de taxis? Más de dos décadas sin realizarse

Tiene más de dos décadas que las tarifas de taxis no se actualizan en la entidad, pese a que los insumos han incrementado constantemente. En dicho año la tarifa mínima era de 13.50 pesos, lo que actualmente no alcanza ni para un litro de gasolina, el cual se ubica entre los 20 y 22 pesos, argumentan taxistas.

¿Cuál es la tarifa mínima de los taxis en Veracruz?

La tarifa mínima actual es de 35 pesos, pero en caso de que se trate de radiotaxis o de corridas solicitadas a través de plataformas digitales como Indriver, que es permitida para ruleteros, el costo aumenta 5 o hasta 10 pesos. Algunos de los costos se aplican conforme a la distancia, por lo los usuarios deben acordar el precio con los conductores.

Te puede interesar: Taxistas exigen reforzar la seguridad en el puerto de Veracruz

Apolinar Díaz Luna, coordinador del Consejo de Transportistas del Estado de Veracruz, dio a conocer el último registro que se tiene de actualización de tarifas fue en el año 2000. "La regularización de las tarifas no se hace desde al año 2000, lo que se tendría que hacer es formalizar las porque ya se está cobrando una tarifa completamente diferente a la que se tenía en ese tiempo, ahora sería que se aplicara de manera legal", dijo.

Local Sí es necesario regular tarifas de taxis: diputado local

Refirió que son pocos los usuarios que se molestan por las tarifas que se cobran, “la mayoría de la gente está consciente de que los insumos han subido y pagan a veces sin ninguna dificultad lo que se les está cobrando”.

Indicó que las últimas tarifas que fueron aprobadas los costos se manejaban por perímetros del uno al cuarto y seguido de ello se aplicaba la tarifa convencional, la cual era libre y se acordaba con el usuario. “Las personas reconocen que han incrementado los insumos, el gasto de refacciones, llantas, combustible se ha elevado bastante a comparación de lo que costaba en ese entonces un litro de gasolina o las llantas”, expresó.

Destacó que actualmente ya no es tan redituable ser taxista, debido a los gastos que se tienen, “sí se tiene una ganancia, si no ya no hubiera ese tipo de servicio, pero ya no es como en otros tiempos cuando sí se vivía perfectamente del taxi”.

Recordó que cada taxista debe cubrir una cuenta diaria, cuyo monto debe ser variable, pero en promedio es de 300 pesos, además de pagar el gasto de gasolina. “Con el pago que el chofer realiza a los concesionarios ellos se deben hacer bolas para darle mantenimiento a los vehículos y cubrir todos los gastos inesperados”, expuso.

La tarifa mínima actual es de 35 pesos | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Ante ello, consideró que las autoridades deben aprobar y formalizar las tarifas que ya se aplican para que queden establecidas. “Siempre se ha hecho así con la autoridad, se realiza una reunión, lo que se tendría que hacer es formalizar las que ya se están cobrando porque no he visto inconformidad mayor en los usuarios”, agregó.