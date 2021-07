Tercera oleada pega fuerte con miles de casos en Veracruz

Xalapa, Ver.-En los últimos 15 días, el estado de Veracruz acumuló 4 mil 595 casos positivos de Covid-19 y 169 muertes. En el último mes, sumó 5 mil 664 nuevos casos positivos confirmados de Covid-19 y 326 decesos. Al 9 de julio, el Estado ya acumulaba 68 mil 001 casos confirmados de Covid-19, lo que significó un total de 435 casos nuevos en las últimas 24 horas. Los fallecimientos ya suman 10 mil 244 casos.



El doctor Daniel Alejandro Chan Vázquez, presidente de la Sociedad de Pediatría de Xalapa, afirmó que se está viviendo una tercera oleada no solo en el Estado, la ciudad o el país, sino en todo el mundo. Explicó que si bien la vacuna es efectiva en todas las variantes de coronavirus y evitará o habrá menor riesgo de que se tengan complicaciones graves, los biológicos no evitan el contagio, por lo que es probable que las cifras sigan creciendo, si la población no se cuida.



“Creo que si no nos cuidamos, si relajamos las medidas podemos llegar a cifras similares a las del año pasado, aun estando vacunados, por eso hay que cuidarnos mucho y seguir las medidas sanitarias”, añadió.

Refirió que, aunque se han estado inoculando los grupos etarios prioritarios como los ancianos, las personas económicamente activas y que tienen que salir a trabajar, así como a parte del personal de salud, mucho tiene que ver en esto, el comportamiento de la población.



"Mucha gente se confía por el hecho se sentirse vacunada, cree que ya está vacunada al 100 por ciento y que no se va a contagiar y esto es un error, la vacuna no te exime de la enfermedad, aun vacunado tu te puedes enfermar; sin embargo, lo que hace la vacuna es que probablemente te evite tener complicaciones severas, incluso la muerte; sin embargo, ha habido varias variantes, varias cepas, ya no es solo el virus que se encontró desde un principio sino que ha mutado como cualquier otro virus y ha venido a presentarse con diferente sintomatología y en algunos casos siendo de mayor gravedad", dijo.



Según datos de la Secretaría de Salud, hace una semana, el 2 de julio, la entidad sumaba 65 mil 904 casos confirmados y registró 261 en las últimas 24 horas. En tanto que 15 días antes, el 25 de junio, eran 63 mil 406 casos positivos acumulados de Covid-19 y 10 mil 075 defunciones a causa del Coronavirus, el incremento se ha ido acelerando.



El mes pasado, el 9 de junio, se tenían en la entidad 62 mil 337 casos positivos acumulados lo que representó 117 nuevos casos que se sumaron en 24 horas antes y 9 mil 918 fallecimientos.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Ahora son los jóvenes



Para el médico Daniel Alejandro Chan si bien se sabe que el compartimiento del virus es errático porque no se sabe a quién le va a dar la enfermedad y va a tener datos de gravedad, que puede ser un anciano, una persona con enfermedades metabólicas crónicas o bien un joven sano, “no se sabe a quién le irá bien o le irá mal”.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Subregistro de casos

“Pero hemos observado un comportamiento muy importante en las últimas semanas en donde hemos visto que la población joven es la que se está enfermando y desafortunadamente es la población en la cual estamos encontrando fallecimientos, es importante porque muchos de esos jóvenes no están vacunados y se están relajando las medidas universales de protección, la gente sigue saliendo, ve al centro de la ciudad en cualquier momento y vas a encontrar una ciudad completamente activa, donde hay mucho movimiento, no hay restricción comercial ni de ningún tipo y qué decir por la noche”.Advirtió que esta situación la población la está tomando muy a la ligera y no está siguiendo las medidas necesarias para prevenir el contagio de esta enfermedad, “yo creo que sí se puede mejorar la situación siempre y cuando la voluntad del pueblo sea mayor que sus ganas de querer salir, de querer hacer su vida normal, yo creo que si nos resguardamos 15 días vamos a mejorar mucho la situación”.Para el 6 de junio, último día en que el estado estuvo en semáforo epidemiológico verde o de riesgo bajo de Covid-19, la entidad registró 62 mil 090 casos positivos decon 91 casos nuevos en las últimas 24 horas y 9 mil 889 defunciones. De esa fecha, hasta ahora, hubo 5 mil 911 casos nuevos más.

No obstante, para Chan Vázquez existe un subregistro en los casos de Covid-19 pues mucha gente con el virus se está quedando en su casa para no acudir a las instituciones de salud por el temor que les genera y contagian a su familia, “son datos que no podemos saber, pero seguramente está sucediendo esto, hay muchos médicos en nivel privado que todavía están atendiendo personas con Covid-19 que, aunque tienen servicios de salud, no quieren ir y hay un subregistro en ese sentido”.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

No bajar la guardia

Del 15 al 18 de marzo, la entidad estuvo en semáforo epidemiológico Amarillo; sin embargo, en la semana del 29 de marzo al 11 de abril pasó a semáforo Verde o de riesgo bajo y así permaneció en la del 12 al 25 de abril, del 26 de abril al 9 de mayo; del 10 al 23 de mayo y del 24 de mayo al 06 de junio; fue en la semana del 7 al 20 de junio que el estado, de acuerdo con la Federación pasó a semáforo amarillo y desde entonces a la fecha, permanece en riesgo medio.



Por su parte, la doctora Abigail Bello Gallardo, recomendó mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla o cubrebocas, ventilar bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.



Asimismo, evitar acudir a restaurantes, ensayos de coros, clases de gimnasia, clubes nocturnos, oficinas y lugares de culto en los se han reunido personas, con frecuencia en lugares interiores abarrotados en los que se suele hablar en voz alta, gritar, resoplar o cantar.



“Y también evitar los espacios abarrotados e insuficientemente ventilados, en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo juntas, y muy cerca unas de otras. Aunque estemos vacunados contra la Covid-19, debemos seguir practicando todas las medidas médicas y sanitarias oficiales”. Subrayó que las vacunas contra Covid-19 son eficaces porque consiguen reducir el riesgo de infección y, en consecuencia, la probabilidad de transmitir el virus a otras personas, lo que implica menos contagios, menos enfermedad, menos secuelas y menos muertes, “esta reducción del riego es necesaria como medida esencial para luchar contra la pandemia”.



Enfatizó que el objetivo principal de cualquier vacuna es prevenir enfermedades, la muerte y la reducción de enfermedad grave, pero prevenir enfermedades no es lo mismo que prevenir infecciones.



“No se sabe hasta qué punto la vacuna contra Covid-19 evite la enfermedad, por ello, aunque se esté vacunado, existe la posibilidad de infectarse y transmitir el virus. Hasta que no se sepa más acerca de este virus SARS-CoV-2, aun estando vacunados, podríamos estar potencialmente infectados pero asintomáticos”.



El médico cirujano Lorenzo Castañeda Pacheco sostuvo que se está observando que la población se está confiando y esto ha provocado que la enfermedad haya empezado a representar una crisis dentro de la población mexicana y principalmente en este momento, la veracruzana.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

”.Ante ello, invitó a la población a hacer conciencia y que acuda a vacunarse cuando le corresponda, “que no lo piensen, que la vacuna sí nos está ayudando, cuando menos te puedo decir que los pacientes que he atendido con presencia de la vacuna han presentado reacciones meramente leves o moderadas, no han caído en la gravedad”.No obstante dijo que actualmente ya se viven las consecuencias de que la población no esté acatando las medidas sanitarias puesto que todos los días hay casos nuevos y defunciones a causa del SARS-CoV-2 y esto puede seguir agravándose si la gente no toma conciencia.