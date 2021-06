Terminó la angustia para 17 mil jóvenes; entran a la UV

Feliz, con risas constantes y con la alegría extra de que le tocará estrenar las nuevas instalaciones de la Facultad de Física, campus Arco Sur, de la Universidad Veracruzana, así se encuentra Ana del Valle tras la publicación de resultados de nuevo ingreso de la máxima casa de estudios del estado.

Ana es una xalapeña de 18 años que aspira a ser una destacada científica en una carrera en la que gradualmente las mujeres empiezan a tomar más espacio, algo que la hace sentir orgullosa.

Del 25 de junio comparte que quedarán como anécdota los nervios vividos hasta las 4:00 de la mañana, pues impaciente esperó los resultados pero terminó por dormirse. Una hora después, su novio le llamó para darle la buena noticia.

Igual que Ana, 46 mil 802 jóvenes esperaron ansiosos las listas publicadas en el portal electrónico, pero solo 17 mil 295 alcanzaron una matrícula. Carlos está entre quienes no resultaron favorecidos, pero menciona que estaba preparado mentalmente porque su objetivo es ser médico cirujano, la carrera más demandada en todas las regiones de la entidad.

Local Recomendaciones para una vida universitaria saludable

Con apenas 17 años de edad, él estudió por cuenta propia y también en un curso que le pagaron sus papás, pero este año, en la región Córdoba-Orizaba, que es donde vive, solo obtuvieron un lugar 153 de mil 506 aspirantes; en Xalapa, 120 de mil 728; en Veracruz-Boca del Río, 160 de mil 568; en Coatzacoalcos-Minatitlán, 102 de mil 014, en tanto en Poza Rica-Tuxpan, 98 de 868. “Tuve buen puntaje pero no fue suficiente. Lo intentaré el próximo año porque eso es lo que quiero. Yo voy a ser médico y me quiero especializar en nefrología”, dice con total seguridad quien es descendiente de una familia de galenos.

Con una calificación final de 90.84, Fran sí tiene derecho a inscripción en primera lista para Médico Cirujano en la región de Xalapa y Axel Aldahir González, un joven con necesidades especiales, da muestra de persistencia, pues no se rindió ante los obstáculos y por segunda ocasión presentó examen. Esta vez sí tiene un lugar en Administración, en la capital del estado, y lo festeja en grande. Harold también celebra porque estudiará odontología e Itzel Méndez, enfermería.

ESPERANZA

El 25 de junio se convierte en un día de contrastantes. Mientras en algunos hogares hay alegría, en otros hay tristeza, lágrimas, pero también están aquellos que aún mantienen la esperanza de ingresar a la UV en corrimiento de lista. Es el caso de Xiomara, pues en la carrera de su elección, 102 tienen derecho a inscribirse. Ella, con 82.73 de puntaje en el EXANI, está el sitio número 103.

Sara Sandoval, a sus 17 años, dejó atrás los nervios y el tiempo eterno que le pareció vivir previo a conocer su resultado, pues había que contestar una encuesta. Ahora declara sentir un gran compromiso y no olvida a quienes querrían estar en su lugar. Ella estudiará Arquitectura en Xalapa.

Local El próximo ciclo escolar ya sería presencial

“Muchas personas quisieron entrar y no pudieron. Yo sé que tengo que aprovechar esta oportunidad, además, es una muy buena universidad que me va a abrir las puertas a muchas cosas. No me queda nada más que ir hacia adelante y agradecer al universo todo esto que me puso en el camino”, expresó emocionada. El 5 de julio, Sara sabrá cuál es el procedimiento para inscribirse y formar parte de la comunidad UV.

LISTADO

La Universidad Veracruzana publicó ya la lista de aspirantes de nuevo ingreso con a ingresar a la institución para el ciclo escolar 2021-2022.

Con los nervios a tope, los 46 mil 802 aspirantes que presentaron examen de admisión pudieron conocer si fueron uno de los 17 mil 295 jóvenes que formarán parte de la Universidad Veracruzana a partir del próximo semestre. Con esto sabrán si su futuro educativo se encuentra dentro de las aulas de la máxima casa de estudios o, por el contrario, tendrán que buscar espacio en otra universidad o integrarse al campo laboral. En la lista publicada en el link: https://www.uv.mx/escolar/licenciaturaytsu2021/resultados/index.html, los 17 mil 295 que obtuvieron su derecho a ingresar a través de los exámenes aplicados del 22 al 30 de mayo, aparecen ordenados de acuerdo al resultado obtenido.

Foto: René Corrales

Como desde hace varios años, los aspirantes aparecen identificados con el FolioUV y deben ingresar su contraseña al sistema para conocer los detalles de su resultado, así como la información general para la inscripción en el caso de los aceptados. Las inscripciones de nuevo ingreso se realizarán del 9 al 12 de agosto de 2021, en el lugar, fecha y hora asignada en la ficha de inscripción.

Local Se preparó para ganar Olimpiada de Matemáticas... y ve lo que pasó

En tanto, aquellos que no obtuvieron derecho a ingresar, tendrán otra oportunidad el 18 de agosto de 2021 cuando se publique en el portal de internet la lista de lugares disponibles.

Estos espacios podrán ser ocupados por los aspirantes que no obtuvieron derecho a inscripción en primera lista (mismo programa educativo, región y modalidad) y se asignarán en orden descendente, según el lugar ocupado en la primera lista de resultados del 25 de junio de 2021.

Los resultados de la lista de corrimiento se publicarán el 20 de agosto de 2021 y la inscripción se realizará el 24 de agosto de 2021.