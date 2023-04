Todas las actividades religiosas de Semana Santa en Xalapa; fecha y horario

Este miércoles 5 de abril inician las actividades más representativas de la Semana Santa y se llevará a cabo la Misa Crismal presidida por el arzobispo de Xalapa Jorge Carlos Patrón Wong a las 11:00 horas. La misa Crismal es una celebración solemne en la que los sacerdotes renuevan las promesas sacerdotales que hicieron el día de su ordenación.

Ese día también se consagran los santos óleos: El Santo Crisma, el Óleo de los Enfermos y el Óleo de los Catecúmenos. Estos aceites sagrados se distribuirán en todas las parroquias, son los aceites consagrados que se utilizarán durante el año en los diferentes sacramentos cómo el bautismo, la confirmación, la unción de enfermos y el orden sagrado.

¿Qué actividades religiosas habrá en Semana Santa?

El Triduo Pascual comienza el jueves santo con la Misa de la Cena del Señor y concluye con la vigilia pascual el sábado santo. El triduo pascual celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

La Misa de la Cena del Señor que se celebra el jueves santo por la tarde-noche y recuerda 4 grandes acontecimientos: la institución de la Sagrada Eucaristía y del Orden Sagrado en primer lugar y el signo del lavatorio de los pies, así como la entrega del mandamiento del amor en segundo lugar.

En la Catedral Metropolitana de Xalapa el Jueves Santo a las 17:30 horas se realizará la recepción de los santos óleos, a las 18:00 horas será la misa vespertina de la Cena del Señor presidida por el arzobispo y a las 19:30 horas habrá una procesión con el Santísimo Sacramento saliendo de la Catedral hacia las calles Revolución, Juárez, Clavijero, Viaducto, Zaragoza, Primo Verdad, Enríquez y Plaza Lerdo para que a partir de las 21:00 horas se lleve a cabo la Adoración con el Santísimo.

El viernes Santo se recuerda la muerte de Jesús. Ese día la Iglesia no celebra el Sacrificio eucarístico, sólo distribuye la sagrada comunión. La celebración litúrgica se le conoce como la celebración de la pasión del Señor que tiene tres grandes momentos: la liturgia de la palabra, la veneración de la cruz y la sagrada comunión.

El viernes santo también se medita el sagrado viacrucis y se hace la procesión del silencio

Para el Viernes Santo el Viacrucis se realizará a las 11:00 horas saliendo de la Catedral hacia las calles Revolución, Juárez, Clavijero, Viaducto, Zaragoza, Leandro Valle, Enríquez y Plaza Lerdo y al finalizar se llevarán a cabo las Siete Palabras.

A las 20:00 horas dará inicio la Solemne Procesión del Silencio iniciando en la parroquia de Emperatriz de América y terminando en Plaza Lerdo, para lo que se pide llevar velas.

El sábado santo se celebra la vigilia pascual, es la celebración con la que se culmina la pascua. La vigilia pascual es la vigilia más importante del año litúrgico porque en ella se celebra la

Resurrección de Jesús. La vigilia pascual contiene también varios momentos importantes: el lucernario, la liturgia de la Palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística.

El sábado Santo a las 21:00 horas se realizará la Solemne Vigilia Pascual que preside el arzobispo de Xalapa y el Domingo de Resurrección se realizarán las eucaristías a las 10:30 horas; 12:30 presidida por el arzobispo; 18:00 horas y 20:00 horas.

Cada Parroquia de la ciudad ha publicado en sus redes sociales y en sus templos los horarios de cada una de estas ceremonias en esta Semana Santa.

¿Qué actividades tendrá la Iglesia evangélica?

El presidente de la Red Cristiana Evangélica del Estado, Guillermo Trujillo Álvarez, hizo un llamado a la población a no solo salir y disfrutar de las playas en estas fechas sino aprovechar para reflexionar sobre el amor de Dios.

“El llamado a la sociedad es que reflexione el significado de la muerte de Jesucristo, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, creo que muchos no lo hemos entendido, no lo han entendido que no es una época para desenfrenarse, para drogarse, para emborracharse, para ir a las playas”.

Dijo que, si bien se puede aprovechar para salir, esta época debe servir de reflexión, “y tenemos que hacer un autoanálisis y reflexión de este tiempo y que esta época de vacaciones en familia también sirva para reflexionar y tomar muy en serio la Semana Mayor”.

Expuso que Jesús está para todos los que lo buscan, “estén como estén, no necesitan tener un estatus espiritual grande ni nada, si tú eres sincero de corazón y lo buscas de corazón, ahí está Jesús para ti, sin importar la condición emocional, de pecado o económica”.

Agregó que el problema de hoy en la sociedad, es que se está dejando de educar a los hijos en el ámbito espiritual y fortalecer su espíritu, “educamos en nuestros hijos lo material, la preparación, el dinero, pero eso muchas veces no los ayuda”.