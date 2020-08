[Video]No era un nahual: Aseguran mujeres atacadas por hombre misterioso en Soledad de Doblado  

SOLEDAD DE DOBLADO, Ver.- Al menos seis mujeres adultas han sido víctimas de intimidación y agresión por parte de un misterioso hombre que ya es buscado por ciudadanos del municipio de Soledad de Doblado desde el pasado domingo 26 de julio.

Un zapato color café es la única evidencia que tiene Cleotilde Barrales Vallejo de 66 años del presunto agresor quien trató de atacarla después de que esta le había regalado un vaso de agua.

Local [Video] Pobladores salen a cazar a supuesto nahual en Soledad de Doblado; hubo disparos

Relató que, durante la tarde del domingo un hombre de estatura baja, complexión mediana, tez morena y labios gruesos se acercó al portón de su vivienda en la colonia Santa Catarina para pedirle un vaso de agua.

Comentó que vio retirarse al sujeto, pero en un descuido el tipo saltó por la barda para atacarla, tirándola al suelo como si intentara abusar de ella. Afortunadamente su perro alertó a los vecinos y pudieron actuar en defensa.

Mencionó que el sujeto pudo escapar saltando de la barda, pero en la huida dejó un zapato tirado.

El hombre me tumbo y me cortó por las piernas, no me llegó bien porque tengo un perrito y se le fue encima, pero si no me hubiera matado, me estaba ahorcando, los vecinos llegaron a auxiliarme y después llegó la Policía, pero pus ya había pasado todo

Aclaró que el agresor era un humano y no un hanual, pues aseguró que ella no cree en estos seres míticos.

“Para mí no era un nahual, era un hombre normal, yo no sé si existan los nahuales para mí eso es para la gente ignorante, la gente que no tiene preparación existe los nahuales, pero para mí no, era una persona normal”, agregó.

Cleotilde " fue apenas la primera víctima del agresor, quien ya ha intentado atacar a otras personas en diferentes colonias de la ciudad sembrando el temor entre los pobladores, en particular de las mujeres que viven solas.

“Ese mismo día, pero en la noche el hombre quiso entrar a mi vivienda. Yo estaba sola cuando escuche como trataban de jalar la lámina y cuando alumbre vi los dedos de una persona que intentaba entrar pero corrí y avise a los vecinos y cuando lo buscamos volvió a escapar, pero si lograron verlo”, comentó Filomena Quiroz Hernández de 54 años domiciliada en la calle 24 de Febrero de la colonia Santa Catarina.

#NoticiasVeracruz 🗣️| La reportera @gerylove80 acudió a #SoledadDeDoblado para hablar con mujeres que han sido atacadas por un hombre "misterioro"



Dale play 📲 pic.twitter.com/YjQgS5BpEQ — DIARIO DE XALAPA (@DIARIODE_XALAPA) August 12, 2020

Los vecinos aseguran que temen que el hombre, quien ha seguido atacando a otras mujeres en otras colonias de la ciudad pueda llegar a lastimar, violar o matar a alguna persona.

Los vecinos se han organizado para tratar de ubicar al presunto agresor, pero hasta la fecha no han logrado detenerlo.