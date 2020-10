Dichos de Carstens no aplican a México por diferencia de estrategias: AMLO

Tras los dichos de Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México (Banxico), sobre que la crisis económica se alargará ante la pandemia de Covid-19 e incluso las bancarrotas serán inevitables, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en nuestro país eso no pasará pues se manejó una estrategia diferente.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador presumió que en México la fórmula aplicada de apoyar directamente a las personas tuvo mejores resultados y estuvo bien a diferencia de la aplicada en países europeos o en Estados Unidos.

"En esa visión de la estrategia que ellos han aplicado, lo que está diciendo (Carstens) es cierto, esas economías no están reaccionando a pesar de los estímulos, en el caso de nosotros, yo creo que no se refirió a nosotros, porque nosotros no soltamos estímulos fiscales. Se refirió a una situación en general, en cómo se está enfrentando la crisis en el mundo y no se ve que les vaya a funcionar", expuso.

Incluso, el mandatario indicó que en México tenemos control de inflación, control en cuanto a la deuda y el peso ha mantenido estabilidad por lo que si se continúa así sólo se tendrá una depreciación de la moneda del ocho por ciento.

"Si seguimos así sólo vamos a tener una depreciación de la moneda del 8 por ciento, o sea nada, en dos años. Ya hay recuperación de empleos", dijo el presidente.