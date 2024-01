Álvarez Máynez promete sacar a la vieja política de México en su cierre de precampaña

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, prometió en Monterrey, Nuevo León, que en tres meses dará vuelta a la contienda y que sacará a la vieja política para un México con justicia.

Durante su cierre de precampaña, el emecista dijo que la vieja política no conoce a las nuevas generaciones, las que no se van a conformar con el México de hoy, las que no aceptarán que regresemos al México del pasado de los políticos que fallaron.

"Queremos un México con justicia, ya basta que las mujeres y los hijos no puedan salir más que con miedo por la inseguridad. Basta ya de este infierno”, manifestó Álvarez Máynez.

En la plaza a espaldas del Palacio de Gobierno estatal, el precandidato señaló que México merece ser un país con justicia.

"Cueste lo que cueste le vamos a quitar al país de las manos de los delincuentes. En el México no habrá derecho de piso y no vamos a normalizar haya mujeres desaparecidas, las vamos a localizar y a los delincuentes los haremos que sientan el infierno en vida", dijo.

El precandidato de MC alabó a Nuevo León y Jalisco por su crecimiento y por sus fuentes de empleo, y aseguró que así será el país.

“Me resigno a vivir en un México donde nuestros hijos respiren veneno. La refinería de Cadereyta tiene los días contados; nuestros hijos no deben respirar veneno, merecen también agua y México la tendrá".

Álvarez Máynez también llamó miserables de la vieja política a los opositores y alabó a Mariana Rodríguez, a quien calificó como la figura política más destacada de la nueva generación, que, dijo, será la próxima alcaldesa de Monterrey.

Luego fustigar a las dirigencias del PAN y del PRI, el abanderado de MC aseguró que en tres meses de campaña dará vuelta a la contienda presidencial.

El precandidato contó con la presencia de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano; de Mariana Rodríguez, precandidata a la alcaldía de Monterrey, y del gobernador Samuel García, quien no estuvo en el presídium.

Por lo menos 40 autobuses fueron estacionados en los alrededores de donde llegaron los simpatizantes de Movimiento Ciudadano para apoyar a Máynez.