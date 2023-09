No hay omisión o retraso en impugnación de Marcelo Ebrard: Mario Delgado

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que la Comisión de Honor y Justicia del partido no ha sido omisa o esté retrasada en atender la impugnación que presentó Marcelo Ebrard para reponer el proceso interno que definió a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación.

El líder morenista indicó que la Comisión de Honor se encuentra en el plazo legal para dar trámite a la impugnación de Ebrard, esto luego de que el excanciller solicitó a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenar al órgano de justicia intrapartidaria atender su queja.

“Entonces lo que va a contestar la Comisión, me comentó su presidenta, es que están dentro de los plazos, es decir, no hay ningún plazo que se haya violado, no hay omisión en la respuesta a la impugnación que realizó nuestro compañero Marcelo Ebrard”, expresó.

“Lo que me comenta la Comisión es que están preparando un proceso muy minucioso de revisión de la impugnación donde incluso abrirán un periodo para recibir, para verificar las pruebas más bien, que se entregaron, incluso de llamar a audiencias a algunos de las personas que están presentando esta impugnación o que nos dicen que tienen pruebas. Entonces, es un proceso que está en curso pero no hay ningún tipo de omisión o retraso en la atención a esta impugnación”, insistió.

El juicio de Marcelo Ebrard se turnó a la ponencia del magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, para que determine si es procedente o no solicitar a la Comisión de Honor de dar trámite a la impugnación del excanciller.