Reducen de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado federal

Con 438 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados reformó la fracción II del artículo 55 y 91 de la Constitución para reducir de 21 a 18 años la edad mínima requerida para ser diputado federal y de 30 a 25 años para ser secretario de Estado.

Al presentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Andrea Chávez, de Morena, refirió que el requisito de edad era incongruente, pues dijo que al cumplir 18 años los jóvenes adquieren obligaciones fiscales pero se les impide el acceso al derecho a ser votados.

La legisladora reprochó la falta de representatividad de los jóvenes en la Cámara de Diputados que, dijo, fue provocada por la limitante.

“No es posible compañeras y compañeros que de los 500 diputados que somos en este momento no seamos ni 10 diputadas y diputados federales con menos de 30 años. Estamos excluyendo casi al 30 por ciento de la población mexicana de este mosaico de representatividad por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica”, dijo.

Agregó que la reforma cumple el principio de no discriminación, el derecho a ser votado, principio de igualdad y es congruente con la reforma aprobada en 2020 que promueve la participación de los jóvenes en la política.

La diputada Karla Ayala, del PRI, dijo que la juventud no es sinónimo de incapacidad y destacó que la reforma va a lograr que “la ciudadanía sea quien decida si nuestro perfil o no es con el que más se siente identificado”.

“La madurez no siempre la define nuestra edad, existimos miles de jóvenes preparados, trabajadores y motivados para cambiar este país o bien se argumenta que necesitamos una formación académica forzosa pero déjenme decirles algo, si el Estado mexicano no nos garantiza en su totalidad, a todas y a todos, el acceso a la educación no podemos hacer exigible este requisito para ser candidato a un cargo de elección popular”, dijo.

La minuta fue turnada al Senado de la República para su análisis, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.