Critican a Saskia Niño de Rivera por su contenido sobre personas privadas de la libertad

Saskia Niño de Rivera se ha convertido en una de las activistas más identificables respecto a las condiciones de las personas privadas de su libertad; sin embargo, el contenido que realiza causó duras críticas en su contra.

Entre su trabajo, Niño de Rivera ha realizado entrevistas a reclusos, además de mostrar su vida en la cárcel. Esto lo comparte a través de su podcast en donde busca exponer como es la situación de las personas que viven privadas de su libertad, lo cual le ha dado una gran fama en las redes.

Por otro lado, también es co-fundadora y vocera de Reinserta, que se describe como una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de reducir la delincuencia en el país a través de distintas campañas. Esto le ha permitido obtener muchos seguidores en la web que también apoyan las actividades que realiza.

Sin embargo, hace poco se volvió tendencia luego de recibir varias críticas que consideran su trabajo "falso activismo", pues la señalaron de aprovecharse de las personas que están en la cárcel.

Asimos, señalan una serie de comentarios con los que consideran banalizó la situación en la que se encuentra la gente que está encarcelada.

¿Qué dijo Saskia Niño de Rivera?

La activista contó en un video que ha estado en muchas prisiones, pues hasta el momento ha podido ingresar a 147. Sin embargo, lo que más causó comentarios negativos fueron sus declaraciones en las que afirmó que desconocía por qué las personas cometían delitos si es muy valioso tener libertad.

“No hay nada como la libertad, no sé como la gente termina en prisión, si sabe que las acciones que están realizando los puede llevar lejos de su familia, entre rejas, sin poder vivir la libertad…”, refirió.

Pero esto no fue lo único, ya que mientras emitía estas palabras también mostró varias imágenes y videos en los que se pueden ver algunos presos, así como las instalaciones de lo que parecer ser una prisión.

“Es lamentable ver cada vez a más personas en la cárcel… y cuando llegan a la cárcel es demasiado tarde”, expresó.

Estos comentarios no fueron de la agradado de muchas personas, quienes señalaron que no estaban de acuerdo con lo que hacía.

¿Por qué me brinca mucho lo que dice esta mujer retefamosa? “Yo no sé por qué” es una frase que no tiene duda. Claro que sabe.



Un absurdo que banaliza las situaciones por las que las personas llegan a prisión. ¿De verdad cree que un feminicida piensa la cárcel? pic.twitter.com/mu6CoWJg0e — tania magallanes (@negramagallanes) June 3, 2023

Las críticas en su contra

Los principales señalamientos fueron que para los seres queridos de los presos es muy complicado ingresar a la prisión para visitarlos, pero ella puede hacerlo gracias a su privilegio, además, aseguraron que ella aprovecha esta situación para su beneficio.

“Esta morra puede grabar espacios privados (cuando a la defensa con complicaciones puede meter 1 pluma) sin respeto a su identidad y privacidad. Lo que de plano yo no sé, son las facilidades que le brindan para seguir instrumentalizando a las personas privadas de su libertad”, comentó una usuaria en Twitter quien después añadió:

“Me puede un buen el nulo respeto que les tiene al grabarles en situaciones de privacidad, hasta donde llega este tipo de activismo blanco”.

Otra persona precisó: “Un absurdo que banaliza las situaciones por las que las personas llegan a prisión. ¿De verdad cree que un feminicida piensa la cárcel?”.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla