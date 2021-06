Una cuarta parte de la población mexicana ya se infectó de Covid-19: Ssa

En México, 31.1 millones de personas se infectó por el virus del SARS-CoV2, pero no necesariamente presentaron síntomas ni requirieron tratamiento médico, esto significa que uno de cada cuatro habitantes del país desarrolló anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 y las mayores prevalencias se registran en la población de nivel escolar básico y medio superior, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al encabezar la presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020 sobre Covid-19.

La directora de Encuestas Nacionales de Salud del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP, Lucía Cuevas Nasu, mencionó que se entrevistó a las personas de 13 mil 910 viviendas de nueve regiones del territorio nacional consolidadas por su cercanía geográfica y su diversidad poblacional.

Al hablar sobre las seroprevalencias de anticuerpos del SARS-CoV-2, el director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del INSP, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, dio a conocer que una cuarta parte de la población mexicana se infectó por el virus del SARS-CoV-2, esto es 31.1 millones de personas, quienes no necesariamente presentaron síntomas ni requirieron tratamiento médico.

Respecto a la utilización de servicios de salud durante la pandemia, la investigadora de la Dirección de Economía de la Salud e Innovaciones de Sistemas de Salud del CISS-INSP, Arantxa Colchero Aragonés, destacó que en los últimos tres meses de la encuesta, 18.6 por ciento de la población reportó una necesidad de salud, de ellos, 82 por ciento buscó atención y 18 por ciento no lo hizo, debido a que 50 por ciento consideró que su situación no era tan grave; 12 por ciento, porque no tenía dinero y 11 por ciento no buscó atención, debido a que tuvo miedo de contraer Covid-19 en las instancias.

Comentó que 23 por ciento de quienes tuvieron una necesidad de salud se atendió en el IMSS, 15 por ciento en la Secretaría de Salud, cuatro por ciento en ISSSTE, y uno por ciento en otros servicios públicos. Asimismo, 39 por ciento en el sector privado y 18 por ciento en consultorios adyacentes a farmacias.

El secretario Alcocer afirmó que los resultados de la encuesta ofrecen información oportuna, precisa, confiable y de calidad, que permitirán diseñar políticas públicas para seguir avanzando en el camino de la transformación del sistema de salud.

Destacó que 59 por ciento de los hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria y se mantiene alta prevalencia de padecimientos crónicos, como diabetes con 10.6 por ciento y 13.4 por ciento para hipertensión arterial en adultos por diagnóstico médico, dos de las comorbilidades más frecuentes en defunciones por Covid-19.

Al encabezar de manera virtual la presentación de la Ensanut 2020 sobre Covid-19, el titular de Salud detalló que 63 por ciento de las personas encuestadas notificó una reducción en sus gastos generales durante la contingencia sanitaria, y 47 por ciento disminuyó la inversión en alimentos. Además, el consumo de tabaco y alcohol continúan en ascenso.

“Muchos de estos datos son reflejo de un país que tiene enormes carencias e inequidades, consecuencia de décadas de abandono y descuido del sistema de salud”, afirmó el secretario.

Enfatizó que se requiere transformar a fondo el sistema alimentario e incidir en estilos de vida saludable de la población y “esta información oportuna, precisa, confiable y de calidad que brinda la Ensanut 2020 sobre Covid-19 permitirá diseñar políticas públicas para seguir avanzando en el camino de la transformación del sistema de salud”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que la Ensanut ofrece un retrato del perfil de un pueblo crónicamente enfermo por afecciones no transmisibles, causantes de la tercera parte de las muertes en México y que son producto de ese modelo de desarrollo que ha sustituido la nutrición.

“Desde hace varias décadas, por una mala nutrición con exceso de productos industrializados, procesados y ultraprocesados, con altísimo valor calórico y muy bajo valor nutricional.”

Enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y los múltiples cánceres son deficiencias nutricionales, y en este contexto es que México enfrentó la pandemia por Covid-19.

Destacó que los mexicanos se apropiaron de las medidas preventivas como la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y el lavado frecuente de manos para mitigar el impacto de la pandemia, y se han perpetuado como una práctica saludable ante cualquier enfermedad.

El director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Juan Ángel Rivera Dommarco, precisó que en el contexto de la contingencia sanitaria se consideró abordar en la encuesta el estudio de la pandemia y sus efectos en la salud, nutrición y bienestar de la población.

Por ello, se incluyó un módulo amplio sobre Covid-19 que registró información sobre seroprevalencias de anticuerpos contra SARS-CoV-2.

El estudio incluyó la experiencia de las personas durante la pandemia y el impacto que tuvo en hábitos cotidianos, seguridad alimentaria, activación física y atención a la salud.

Señaló que aun con las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus, la encuesta se realizó en los hogares mediante entrevistas cara a cara, aplicando estrictas medidas de protección y seguridad para el personal de campo y las personas que respondieron los cuestionarios. El periodo de levantamiento fue del 17 de agosto al 14 de noviembre del 2020.

Sobre el tema “Nutrición: seguridad alimentaria, estado de nutrición y dieta de niños, adolescentes y adultos”, la directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP, Teresa Shamah Levy, indicó que durante la pandemia por Covid-19, la seguridad alimentaria a nivel nacional disminuyó 3.9 puntos porcentuales.

Este problema se acentuó en zonas rurales en comparación con las urbanas, con 28.1 por ciento contra 18.8 por ciento, respectivamente.