Alemania autoriza el envío de tanques Leopard a Ucrania

Bajo la presión de sus socios, Alemania autorizó este miércoles el envío de tanques de combate Leopard a Ucrania, que los reclamó con insistencia para defenderse mejor de la invasión rusa.

Alemania entregará a Ucrania 14 tanques Leopard 2A6 procedentes de las reservas de su ejército, anunció el portavoz del gobierno, Seffen Hebestreit, tras un consejo de ministros.

Al mismo tiempo, Berlín permitirá a los países europeos que lo deseen suministrar a Kiev los blindados que tienen, tal como venía exigiendo Polonia, muy activa en esta cuestión.

"El objetivo es reunir rápidamente dos batallones de tanques Leopard 2 para Ucrania", dijo el portavoz alemán.

Poco antes de conocerse la decisión, el Kremlin avisó de que estos tanques "arderán, al igual que todos los demás".

Ucrania, a su vez, se felicitó por este "primer paso" de Berlín.

El portavoz Hebestreit detalló que el entrenamiento de las fuerzas ucranianas en el uso de estos tanques "comenzará pronto" en Alemania.

El paquete acordado tras unas intensas negociaciones con los aliados de Ucrania incluye apoyo logístico, munición y mantenimiento de estos tanques de combate.

"Esta decisión concuerda con nuestra línea, que consiste en apoyar a Ucrania con todas nuestras capacidades. Actuamos de manera estrechamente coordinada y concertada a nivel internacional", dijo en el comunicado el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, que a las 12H00 GMT hablará ante la cámara baja del Parlamento, previsiblemente para explicar la decisión.

¿Qué es el tanque Leopard?



El Leopard es un tanque pesado que según los especialistas podría romper las líneas rusas en el este de Ucrania, cuando acaban de cumplirse once meses de la invasión.

Esos tanques están muy extendidos por Europa, pero para ser enviados a Kiev era necesaria la autorización de Alemania, que en ese sentido recibió una tremenda presión de sus socios de la OTAN en los últimos días.

Alemania entrega sus primeros carros Leopard a Eslovaquia en el marco de un acuerdo tras la donación de este país de vehículos de combate a Ucrania / Foto: Reuters

"Tenemos que darle a Ucrania sistemas más pesados y más avanzados, y tenemos que hacerlo más rápido", dijo el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras entrevistarse en Berlín con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Desde Moscú, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo este miércoles que Occidente "sobrestima el potencial que (los tanques) podrían darle al ejército ucraniano". "Esos tanques arderán, al igual que todos los demás. Son demasiado caros", enfatizó.

Un activo codiciado

Del lado occidental, las primeras felicitaciones por la decisión de Berlín no tardaron en llegar.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que había presionado con fuerza en los últimos días, dio las gracias a Berlín. "Es un gran paso para detener a Rusia. Juntos somos más fuertes", afirmó.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023

Los Leopard "reforzarán la potencia de fuego defensiva de Ucrania" y son "la decisión correcta", dijo el primer ministro británico Rishi Sunak, cuyo país anunció recientemente el envío de 14 tanques pesados Challenger 2 a Ucrania.

Francia dijo felicitarse de la decisión alemana. El gobierno del presidente Emmanuel Macron todavía no decidió si enviar a Ucrania sus propios tanques Leclerc.

It’s official 👍 pic.twitter.com/hEfb3eHJuf — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 25, 2023

Según los analistas, las vacilaciones de Alemania se debieron al temor a una escalada militar con Rusia. La cuestión provocó tensiones en el seno del gobierno de coalición, entre el Partido Socialdemócrata de Scholz, los Verdes y los Liberales.

Ucrania confirma retirada de Soledar

Sobre el terreno, el ejército ucraniano admitió este miércoles haberse retirado de la localidad de Soledar, que quedó en manos de los rusos.

"Después de meses de combates difíciles (...) las fuerzas armadas ucranianas han abandonado" Soledar para "replegarse a posiciones preparadas" de antemano, dijo a AFP el portavoz militar de la zona Oriental, Serguii Cherevati.

The Defense Forces of Ukraine left Soledar, Donetsk region, in order to preserve the lives of personnel. Serhii Cherevaty, the spokesman of the Eastern Group of Forces, told @suspilne_news. — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) January 25, 2023

Las fuerzas rusas habían anunciado la toma de esta pequeña localidad del este de Ucrania hace dos semanas.

Soledar se encuentra cerca de Bajmut, una ciudad que los rusos llevan meses tratando de tomar y de cuyo interés estratégico dudan los especialistas.

Las tropas rusas afirmaron este miércoles haber avanzado en Bajmut.

"Hay combates en este momento en zonas de la periferia, y en barrios que muy recientemente estaban en manos del enemigo", dijo Denis Pushilin, jefe de la ocupación rusa en la región de Donetsk, citado por las agencias de prensa rusas.