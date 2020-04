Jair Bolsonaro destituye a ministro de Salud en plena crisis por Covid-19

El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, anunció que fue destituido por el presidente Jair Bolsonaro, tras semanas de enfrentamiento entre ambos por la política de combate al coronavirus.

"Acabo de oír del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi destitución del Ministerio de Salud", informó en su cuenta de Twitter Mandetta, partidario de las medidas de aislamiento social rechazadas por Bolsonaro.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

Mandetta agradeció la "oportunidad" de "planificar el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus", el "gran desafío" que Brasil tiene por delante, añadió.

La relación entre Mandetta y Bolsonaro se venía desgastando desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el virus, que hasta este jueves había dejado mil 924 muertes y 30 mil 425 contagios.

Las autoridades prevén que el auge de la epidemia ocurrirá en Brasil entre finales de abril e inicios de mayo.

Mientras Mandetta defendía las medidas de aislamiento social determinadas en varios estados brasileños para reducir la velocidad de contagios y no sobrecargar el sistema de salud, Bolsonaro ha promovido la flexibilización de estas medidas de cuarentena por considerarlas un remedio "peor que la enfermedad", debido a sus efectos negativos en la economía.

El principal candidato a suceder a Mandetta es el oncólogo Nelson Teich, de acuerdo con varios medios brasileños.

Teich era uno de los nombres en agenda para ocupar el ministerio luego de la elección de Jair Bolsonaro en 2018, pero el mandatario acabó escogiendo a Mandetta, especialmente debido a su apoyo político en el Parlamento.

Apoyado por la Asociación Médica de Brasil (AMB), Teich también defiende las medidas de confinamiento para enfrentar la propagación del coronavirus.

En un artículo publicado recientemente, lamentó "la polarización entre los temas sanitarios y económicos".