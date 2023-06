Putin evalúa nuevo intento para tomar Kiev

MOSCÚ. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que cualquier nueva movilización dependerá de lo que Rusia quiera conseguir en la guerra de Ucrania, añadiendo que se enfrenta a una pregunta que sólo él podía responder: ¿debería Rusia intentar de nuevo tomar Kiev?

Más de 15 meses después de que Putin envió sus tropas a Ucrania, las fuerzas rusas y ucranianas siguen luchando con artillería, tanques y aviones no tripulados en un frente de mil kilómetros, aunque muy lejos de la capital, Kiev.

Utilizando la palabra "guerra" en varias ocasiones, Putin lanzó un aluvión de advertencias a Occidente, sugiriendo que Rusia podría tener que imponer un "cordón sanitario" en Ucrania para evitar que ataque a Rusia y afirmando que Moscú está considerando abandonar el acuerdo de cereales del Mar Negro.

Según indicó, Rusia no tiene necesidad de una ley marcial nacional y seguirá respondiendo a las violaciones de sus líneas rojas. Agregó que muchos en Estados Unidos no quieren una Tercera Guerra Mundial, pero indicó que Washington dio la impresión de que no teme una escalada.

Las tropas rusas fueron derrotadas en Kiev y finalmente se retiraron a una franja de terreno en el este y el sur de Ucrania que Putin declaró que ahora son parte de Rusia. Ucrania afirma que no descansará hasta que todos los soldados rusos sean expulsados de su territorio.

Putin afirmó que la contraofensiva ucraniana está sufriendo pérdidas "catastróficas", justo cuando Kiev reivindica sus primeros avances. Es la segunda vez desde el viernes que Putin afirma que su ejército está repeliendo la contraofensiva preparada por Ucrania desde hace meses, con apoyo de armamento occidental.

Ante estos hechos, predijo el fracaso de la contraofensiva ucraniana en las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

En el terreno, al menos 11 personas murieron ayer en la madrugada en un ataque ruso contra la localidad de Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski, en el centro de Ucrania, donde un misil destruyó un edificio de apartamentos.

Ucrania reportó también ataques nocturnos en Járkov y Kiev, donde se espera la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

Sin embargo, la bandera de Ucrania ondeaba sobre una tienda de comestibles en ruinas y soldados rusos yacían muertos en una calle del pueblo de Neskuchne, en la primera confirmación independiente de los mayores avances ucranianos en siete meses contra la invasión rusa.