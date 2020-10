Conductor choca y trata de huir diciendo ser trabajador de Embajada de Estados Unidos

Veracruz, Ver.- Un conductor ebrio que provocó un accidente en calles de la ciudad de Veracruz intento evadir su responsabilidad argumentando que era parte del equipo de seguridad de la embajada de los Estados Unidos en México.

Los hechos se registraron durante la noche de este sábado cuando Gustavo “N” conducía en presunto estado de ebriedad por las calles de Díaz Mirón y Bolívar y se impactó contra una camioneta que era conducida por Mónica “N” que trasladaba a unos familiares a la central de autobuses.

El sujeto trató de huir al ver los daños provocados, pero fue intervenido por los elementos de la Policía y en un intentó por evadir la responsabilidad del accidente, dijo era una persona con muchas influencias porque formaba parte del equipo de seguridad del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau quien durante el fin de semana estuvo de visita por la ciudad como parte de una gira de trabajo.

Debido a su condición etílica, el presunto responsable también dijo que era familiar de diputados e intento dar dinero a los policías para que lo dejaran libre.

Tras la noticia que se difundió en redes sociales, el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau aclaró que Gustavo “N” no pertenecía a su equipo de colaboradores.

“¡Nada que ver con mi equipo de seguridad! Ellos son altamente profesionales y no se comportan no se visten así. Siento mucho que esto te haya pasado. ¡Ánimo!”, fue el mensaje que el embajador escribió.

Los ocupantes de la camioneta impactada resultaron con diversas lesiones y la conductora agradeció la pronta intervención de las autoridades.

“El sujeto ebrio que chocó mi camioneta y la desbarató y que dijo ser parte de la comitiva de seguridad del Embajador @USAmbMex resultó apellidarse Saldaña y tener obvio parentesco con el político ex panista ahora perredista porteño. Agradezco infinitamente la intervención de los elementos de la @SP_Veracruz que evitaron que se diera a la fuga y me auxiliaron en todo momento. Mi familia y yo tenemos algunos golpes y mi camioneta está desbaratada. Este borracho pudo ocasionar una tragedia. GAD no fue así”, fue el mensaje posteado en sus redes sociales.