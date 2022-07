Desaparece menor de edad durante desfile del Carnaval de Veracruz, familia pide apoyo

Veracruz, Ver.- Una menor de edad fue reportada como desaparecida por la noche de este domingo cuando se realizaba el tercer paseo de las fiestas del Carnaval que se celebran en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Se trata de la menor de 16 años Danna Paola Vela Ortíz quien según familiares se ausentó de la grada donde convivía con su familia para ir al baño y ya no regresó.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Danna en el Carnaval de Veracruz?

Patricia Ortiz Alejandro madre de la joven estudiante de tercero de secundaria relata en entrevista telefónica que toda la familia se dispuso a disfrutar del tercer paseo del Carnaval por lo que rentaron unas gradas en la zona de Villa del Mar, estaban pasándola bien pero cerca de la medianoche perdieron de vista a Danna.

Te puede interesar: Familia pide ayuda: Salió a cortarse el cabello y joven no regresó a casa

Policiaca Ofrece FGE recompensa de $250 para localizar a 8 desaparecidos

“Estábamos todos en familia, todo iba muy bien pero mi hija fue al baño sola, anteriormente ya había ido acompañada de su primo pero en esa ocasión fue sola y ya no regresó, ya estaba por terminar el paseo eran cerca de la medianoche cuando yo noté su ausencia, le pregunté a mi mamá por Danna y me dijo que había ido al baño la fuimos a buscar pero ya no la encontramos”, explica.

Minutos después toda la alegría se desvaneció y se convirtió en una verdadera pesadilla al no saber de su hija.

Menciona que reportó su desaparición al 911 y posteriormente se puso la denuncia, por la cual ya existe una ficha en la Comisión Estatal de Búsqueda.

Asegura que la menor nunca se había ausentado tanto tiempo y que siempre avisa cuando sale con sus amigas.

Leer más: Desaparece pescador de 73 años en playas de Vega de Alatorre

Solicitamos su colaboración para localizar a la adolescente Danna Paola Vela Ortiz, cualquier información contactar al número y/o correo que aparecen al margen de este boletín.#Veracruz #BocadelRío #LaAntigua@botDesaparecidx pic.twitter.com/1wO7G1MYyi — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) July 4, 2022

“Ella siempre avisa a dónde va, en casa estamos muy bien todos no ha habido problemas o discusiones, todos íbamos muy contentos a disfrutar del Carnaval nunca nos imaginamos esto, no sabemos nada, nadie nos dice nada estamos muy preocupados”, expresa.

La afligida madre pide a la ciudadanía su colaboración para encontrar a su hija.