"Nadie lo repara": reportan socavón en salida de urgencias del hospital ISSSTE, en Veracruz

Veracruz, Ver.- Un enorme hundimiento en la calle de Sayula entre Díaz Mirón y Miguel Alemán en la ciudad de Veracruz ha estado a punto de "tragarse" varios automóviles, según trabajadores de la zona.

El socavón se encuentra en la calle que es la salida de urgencias del hospital ISSSTE, además de que muchos automovilistas que circulan por Miguel Alemán cortan por esta calle para incorporarse a Diaz Mirón.

Apolo, uno de los acomodadores de autos en la calle de Sayula, informó que las lluvias de los últimos días reblandecieron el pavimento, por lo que el socavón se generó entre la noche del viernes y el sábado, es decir ya tiene una semana.

¿Cuántos autos han sido afectados por el socavón en el ISSSTE de Veracruz?

Estimó que cerca de ocho vehículos han caído en el hoyo, porque como se permite el estacionamiento en ambas aceras, queda un reducido espacio para la circulación.

Mencionó que los trabajadores de la zona han apoyado a los automovilistas a salir del hoyo, sin embargo, el golpe puede dañar sus unidades.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Las lluvias ya habían reblandecido la calle porque el viernes como que empezó a formarse y el sábado que yo llegué a trabajar ya estaba el hoyo y hasta ahora no ha venido nadie a reparar, se han caído varios carros, los hemos ayudado a salir, van como ocho en lo que yo me he dado cuenta”, externó.

Arturo, otro de los “viene viene", mencionó que apenas este jueves cayeron dos automóviles al hoyo y como lo reportaron a las autoridades viales que pasaban por el lugar, se colocó la cinta amarilla de precaución.

“Ayer (jueves) se cayeron dos vehículos, le hablaron a la gente de vialidad y fue que colocaron las cintas amarillas para prevenir a los automovilistas, pero fue por eso porque no había señalamientos, está peligroso porque por aquí circulan muchas unidades”, externó.

Los usuarios y derechohabientes del ISSSTE piden a las autoridades encargadas reparar el socavón, pues ya tiene una semana.

Además de que aseguran que la calle de Sayula luce muy sucia y que hacen falta más luminarias ya que como se encuentra muy cerca del hospital, mucha gente llega a urgencias de noche y necesita estar segura.

