Entró a terminal de Pemex y desapareció hace 16 días, denuncia familia

Este viernes a la 14 horas, familiares de Williams Luria Guzmán, trabajador de la Terminal Marítima de Pajaritos que se encuentra desaparecido desde el 8 de febrero, se manifestaron en inmediaciones del lugar donde laboraba para exigir a las autoridades continúen con su búsqueda.

Deysi del Carmen Lara Venancio, esposa del trabajador, acompañada de su hija, familia y algunos amigos pidió a través de Diario de Xalapa que el gobernador de Veracruz y el presidente de México los apoyen a continuar con los trabajos de búsqueda de Williams, pues ya son 16 días que no saben nada de su paradero.

“Hasta ahorita no nos han dado más respuestas, simplemente que el día de ayer fuimos a una búsqueda con el fiscal y con los de búsqueda y rescate, pero no encontramos nada”, dijo la afligida esposa.

Expresó desde Pajaritos vía telefónica que una persona habló y que presuntamente fue la encargada de tirar las pertenencias de su marido.

¿Williams entró a la terminal de Pajaritos?

“Mi esposo sí entró a trabajar, pero sus pertenencias las sacaron de ahí del remolcador 397 y las llevaron a tirar. Se dice que una persona ya habló, pero no sabemos más”, indicó.

Pidió a las autoridades estatales y nacionales que le brinden el apoyo necesario para poner fin a lo que están viendo ambas familias.

“Lo único que pido es que me devuelvan a mi esposo, como lo tengan, pero que me lo entreguen para que se acabe todo esto. A través de Diario de Xalapa le pido al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como a Pemex, que me regresen a mi esposo Williams Luria Guzmán”.

Puntualizó que iniciaron la protesta a las 14 horas y continuarán hasta que alguna autoridad los atienda. “Aquí estaremos hasta que nos atiendan y nos digan qué pasó con mi esposo, que me lo entreguen y no nos moveremos de aquí”, concluyó.

¿Cómo ocurrió la desaparición?

Fue el miércoles 8 de febrero que fue visto por última vez Williams Luria y fue cuando salió de su casa que está en la colonia Las Tinas del municipio de Chinameca, para dirigirse a su centro de labores que es la Terminal Logística de Pajaritos.

Él entró a laborar a la medíanoche de ese día, sin embargo, no se supo más de su paradero, pues al día siguiente no regresó a casa; su jornada laboral terminaba a las 8 de la mañana.

La familia al no tener contacto con él, se comunicó en varias ocasiones, hasta que mensajes extraños llegaron al celular de la esposa que decían sobre la presunta muerte de Williams.

En uno de los textos se menciona que el cuerpo de trabajador estaba flotando y que debían ir de inmediato porque lo moverían de ese lugar. Deysi, esposa de Williams, presentó la denuncia correspondiente, pero hasta el momento no ha sido localizado. Hubo versiones de que los habían localizado, pero fue desmentido por la propia autoridad.

Hasta el momento continúa siendo buscado por su familia y amigos que esperan su pronta localización.