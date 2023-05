Delfina Gómez contempla la posibilidad de no asistir al segundo debate

La candidata común de Morena, el PT y el PVEM a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez dijo estar a la espera de la resolución sobre las observaciones al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), sobre la realización del segundo debate que organiza.

Sin embargo, señaló, estaría en condiciones de no asistir a dicha actividad prevista para el próximo 18 de mayo, si su agenda no se lo permite o si no se consideran los cambios solicitados por su representación ante ese Instituto, resaltó.

“Si no hay una respuesta a lo que estamos solicitando, eso pudiera ser una (razón por la cual no asista al debate), la otra también les tengo que ser honesta, la agenda, nos quedan pocos días, tenemos todavía la mitad de municipios, pero nuestra gente quiere escucharnos, quiere vernos y a veces hay que ver también en la balanza qué es lo que puede ser estratégicamente más positivo o que nos pueda dar mejor puntaje o avance", argumentó.

“El estar en un debate, que no es malo, insisto, o el estar atendiendo nuestros municipios, ese sería el balance entre lo principal. El debate es como cualquier actividad, todo lo que te pueda dar un intercambio de ideas, un aprendizaje, lo tomas en cuenta”, explicó Delfina Gómez en entrevista con medios de comunicación, luego de que asistiera a la firma del Pacto por la Primera Infancia en un hotel de la capital mexiquense.

Este miércoles 3 de mayo, Morena y el Partido del Trabajo se quejaron de Ana Paula Ordorica, primera moderadora del debate y solicitaron cambiar a la moderadora prevista para el segundo debate (Pamela Cerdeira), debido a comentarios realizados que dejarían entrever que no habría igualdad en el ejercicio.

Al respecto, Delfina Gómez informó que su solicitud particular fue que la siguiente moderadora no tome partido en ese ejercicio, además, de que haya respeto para las dos aspirantes a la gubernatura del Estado de México.

“Yo le solicité (al representante) que sí hubiera ese respeto y empatía, entre mujeres yo creo que debemos ser empáticas, también los asistentes deben tener esa empatía, que quien lleve el proceso de moderadora no tiene que caer en una situación de opinión, porque finalmente es la moderadora”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que no se permitiera la asistencia a invitados al segundo debate, la candidata a gobernadora expuso que la presencia de gente que “te apapacha y que te quiere”, es un incentivo para las dos contendientes.

Por otro lado, consideró que el formato previsto para dicho evento está bien, no obstante, propuso ampliar los tiempos de participación de cada candidata, con el objetivo de que puedan explicar sus propuestas y posicionamientos.

“Hay temas que yo creo que tienen que tener un antecedente, una conclusión para poder presentar. Mis respetos para mi compañera, yo creo que como compañeras no tenemos que caer en otras situaciones si lo que queremos es paz”, concluyó.

