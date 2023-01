Delfina Gómez pide un cambio para terminar con la corrupción

La precandidata de Morena, PVEM y PT a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, llamó a no vender la dignidad, a buscar un cambio para terminar con la corrupción y los abusos hacia la gente y abrió las puertas a quienes busquen trabajar por el pueblo, pero no a quienes solo vayan por cargos o beneficios.

De gira por los municipios de Ixtlahuaca y Atlacomulco, este último emblemático para el PRI, señaló que su mensaje en esa demarcación para el grupo Atlacomulco es que ya llegó. "Vengo a decirles que ya llegué".

En ese municipio, ante militantes y simpatizantes con banderas de Morena, PT y de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPREZ) sostuvo que hay diferencias con quienes siempre han gobernado, pues ella no sólo va a tomarse la foto y a dar un discurso; sino también a escuchar.

Confió en lograr el triunfo, pero advirtió que necesitan unidad y coordinación y señaló que ganarán la batalla maestra, como lo hicieron en el 2017.

"Estoy segura que esta batalla maestra claro que la vamos a ganar porque la anterior la ganamos y vamos a volver a demostrar que unidos y organizados podemos ganarla", señaló y pidió "echarle ganas".

Abre las puertas a quienes quieran trabajar

Delfina Gómez abrió las puertas a quienes quieran trabajar por la gente, pero no a quienes solo busquen cargos, pues su compromiso, subrayó, es trabajar por la gente.

"Yo les digo: ¿Cuál es el compromiso que tenemos y que se puso en la mesa? Trabajar por la ciudadanía. Todo aquel que venga a trabajar y que no tenga otro interés mayor que el de servir a los ciudadanos, las puertas están abiertas, pero aquel que quiera o piense que venir aquí es tener un cargo, puesto o un beneficio esos ya no entran".

Sostuvo que regresará a Atlacomulco, pues hay que caminar y ensuciarse los zapatos. "Nosotros queremos algo que se llama paz, algo que se llama justicia, algo que se llama igualdad".

La militancia, dijo, es la que logrará ganar la batalla maestra y ofreció que no se cansará, hasta donde la vida le dé para agradecer por tanto amor que recibe. "Amor con amor se paga".

El ex alcalde de Atlacomulco, Roberto Téllez Monroy, quien fue recibido entre aplausos y abucheos, señaló que hay quienes desde la izquierda han denostado; por lo cual llamó a la unidad y a no hacer "el caldo gordo" a otro partido, mientras Juan Hugo de la Rosa pidió trabajar todos unidos en Atlacomulco, donde, dijo, nació el dinosaurio que ha tenido a la entidad tantos años en la pobreza y en la marginación. Pidió enterrarlo.

Delfina Gómez llamó a escuchar, dijo que quienes deben agradecer son ellos a la gente y sostuvo que fue a ponerse a las órdenes de la ciudadanía. Pidió no vender su dignidad.

Ixtlahuaca

En el evento de Ixtlahuaca, Delfina Gómez criticó que quienes siempre han gobernado al Estado de México tuvieron casi cien años para hacer algo por el pueblo y ahora dicen que les preocupa la gente.

Expresó que visitar al valle mazahua era un honor, pero también un momento de reflexión, pues siguen las injusticias en la zona y hay muchas necesidades.

Advirtió que vale la pena luchar por la justicia social, agradeció a militantes y simpatizantes de Morena y afirmó que tienen la oportunidad de cambiar para tener un gobierno más empático.

La maestra señaló que las personas han sufrido engaño, mentira e injusticia, por lo cual es tiempo de cambiar para que las autoridades trabajen por el pueblo, ya que el gobierno no ha sabido valorar a la gente.

"A veces lo que ellos hacen es utilizar la pobreza, es utilizar la necesidad, por eso les pido: no vendan su dignidad"

Delfina Gómez compartió con cerca de mil personas que su padre era albañil y su madre no pudo terminar la primaria, pero cuando empezaron a crecer, sus padres lograron darle educación a tres hijos y su madre le dijo que luchara y volara por ella.

Amenazó con regresar para ir a las colonias, advirtió que deben estar unidos, organizados, hablar con vecinos, familia y amigos de qué es lo que quieren y precisó que el PT y el PVEM se han sumado.

Delfina Gómez llamó a estar listos para ir a la batalla maestra y señaló que ya basta de tanta corrupción y de malos manejos, cuando el pueblo necesita justicia.

También pidió tener compromiso con las comunidades indígenas que son las que más necesitan apoyo y llamó a no vender su dignidad. "Yo nada más les pido: no vendan su dignidad, no la vendamos"

Pidió no olvidar a quien les inspira, entre gritos de "Es un honor estar con Obrador. Si alguien vió a los más necesitados es él", sostuvo.

La gente le comentó que Ixtlahuaca es la puerta de la zona norte, pero ha habido abusos en la zona indígena.

Juan Hugo de la Rosa señaló que la maestra es una persona que viene desde abajo, sensible a las necesidades de la gente que llegó a ser secretaria de Educación federal.

