Indira Vizcaíno rinde protesta como gobernadora de Colima

La alternancia ya es una realidad en Colima, luego de que la morenista, Indira Vizcaíno Silva rindió protesta como Gobernadora Constitucional de Colima para el período 2021-2027. Ella será la mandataria número 76 y la segunda mujer que gobernará la entidad.

Con un vestido largo color perla, ella llegó este lunes a las 10:05 horas, acompañada de sus hijos y su pareja, así como escoltada por cuatro vehículos de seguridad y uno de la Marina, al Teatro Hidalgo, en donde se realizaba la sesión solemnemente de la Sexagésima Legislatura Local ante la que rendiría protesta.

Así fue la llegada de Indira Vizcaíno Silva, al teatro Hidalgo, para rendir protesta como Gobernadora de Colima, ante los integrantes del Congreso Estatal.

Vía. @ely_ibal https://t.co/14VSEFYwnd pic.twitter.com/x3HRI65r7k — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) November 1, 2021

En la ceremonia, estuvo presente el Secretario de Marina Armada de México, Almirante José Rafael Ojeda Durán, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los invitados especiales estuvo el ex Gobernador Mario Anguiano Moreno y Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue reconocido por la nueva Gobernadora como "su inspiración", además del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Asimismo seis gobernadores y gobernadoras: Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México; Cuitláhuac García, de Veracruz; Alfredo Ramírez, de Michoacán; Loren Cuellar Cisneros, de Tlaxcala; y Miguel Ángel Navarro, de Nayarit. El gran ausente, fue el ahora ex Gobernador, José Peralta Sánchez.

Para que la gente fuera testigo del evento, en el exterior del recinto, que colocó una pantalla y un toldo.

"Con profundo amor, responsabilidad y compromiso, protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando en todo el bienestar de nuestra entidad y de sus habitantes, y si así no lo hiciere que el pueblo de Colima y nuestras futuras generaciones nos lo demanden. Gracias, Colima", protestó Indira Vizcaíno.

Un gobierno del pueblo para el pueblo

En su discurso, la Gobernadora expresó que "A partir de hoy será un gobierno del pueblo y para el pueblo. Un gobierno con el que las y los colimenses puedan sentirse identificados. Un gobierno al servicio de la gente, este será su gobierno. Colima no aguanta, Colima no merece, Colima no va a tener un sexenio de malos gobiernos, insensible corruptos y alejados de la gente", resaltó.

Política Alfredo Ramírez rinde protesta como gobernador de Michoacán

Refirió el momento histórico por el que atraviesa la entidad con dos caras muy distintas: "uno muy oscuro y otro prometedoramente brillante. Por un lado es un momento de enojo y preocupación por el pasado y por el presente; pero por el otro, es un momento de esperanza por el porvenir. Así como recibimos un gobierno en ruinas, hoy también recibimos un voto de confianza, de esperanza de que las cosas si pueden ser de otra manera".

También se refirió a su hija Julieta con voz entrecortada "espero que mi trabajo ayude a que cuando estés en edad de decidir a qué quieres dedicar tu vida, ni siquiera te cruce por la mente si es algo que una mujer puede o no hacer. Espero que mi trabajo sirva a que todos comprendan que tú y todas merecemos respeto por el sólo hecho de ser personas"

Fue clara al decir que la Cuarta Transformación tiene que ser joven y por ello exhortó a los jóvenes a involucrarse en las acciones de Gobierno.

"Hoy lo que termina en Colima es una manera hipócrita y corrupta de gobiernar, en la que se llenaban la boca de discursos sobre el pueblo. Las decisioness las tomaban sólo unos cuantos, pensando siempre en beneficiarse a sí mismos. Hoy Colima es de las y los colimenses".

La mandataria de tan sólo 34 años dijo que tendrá una coordinación comprometida con el Gobierno de México encabeza Andrés Manuel López Obrador, y porque comparten la visión de que el principal mal es la corrupción y enfatizó: "por el bien de todos primero los pobres".

Malos manejos de las finanzas

Indira prometió que se revisará los malos manejos que se ha hecho del dinero público, pero sin persecución.

"Haremos todo, absolutamente todo lo que nos toca para revisar el pasado y para que se castigue cualquier irregularidad y cualquier conducta o acción fuera de la ley. Ni perdón, ni olvidó pero tampoco persecución y utilización del pasado para evadir nuestras responsabilidades del presente".

➡️ Estamos deshechos: Famosos reaccionan a la muerte de Octavio Ocaña, Benito en Vecinos

Aseguró que tiene el mismo anhelo de bienestar que el resto de la sociedad colimense porque están en el mismo barco: "les aseguro que no les voy a fallar", concluyó.





TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️