A 72 horas de su secuestro, presidenta concejal de Altamirano, Chiapas, dice que está bien

Altamirano -A más de 72 horas de haber sido secuestrada junto con otras cinco personas, la presidenta concejal del municipio de Altamirano, en Chiapas, María García López, dijo a través de un video que se encuentra bien de salud.

A través de un clip enviado por los mismos campesinos de Altamirano, la alcaldesa informó que se encuentran gozando de buena salud; al mismo tiempo, pidió al gobierno del estado, al Congreso de Chiapas y al gobierno federal no intervenir, para no violentar la paz social en el municipio.

"Me encuentro desde una comunidad del municipio de Altamirano y pido al gobierno y al Congreso del Estado no intervenir para no violentar la paz en Altamirano. El motivo de la retención es por incumplimiento de obras, pero lo resolveré, mientras tanto me encuentro bien de salud junto con los cinco compañeros más que fuimos retenidos, y me encuentro desde una comunidad de Altamirano", manifestó García López.

En el municipio informaron que los mismos regidores concejales formarán una comisión para trasladarse a la comunidad, la cual no se sabe exactamente cuál es; solamente las autoridades comunitarias dijeron que buscarán resolver el problema originado por incumplimiento de obras, sin confrontaciones.

Cabe recordar que el pasado 25 de abril, un grupo de hombres armados que asocian con integrantes de una organización social, privaron de su libertad a la presidenta concejal de Altamirano, María García López, así como a otras personas más cuando se encontraban en un restaurante ubicado sobre la carretera Ocosingo-San Cristóbal de las Casas, en la región Selva Lacandona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que por el tipo de delito cometido, la investigación fue remitida a la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y la Fiscalía Antisecuestro.

Mientras que en el video, la alcaldesa García López menciona que son cinco personas que junto con ella se encuentran retenidas, la FGE informó que las víctimas reportadas son 4: María "N", presidenta Concejal de Altamirano; Juan "N", Adolfo "N" y una persona que hasta el momento se reporta como de identidad desconocida.

