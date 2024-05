Emiliano, de 11 años, murió baleado en Tabasco por defender a su mamá de un secuestro

El asesinato de Emiliano, un niño de 11 años, mientras sujetos armados intentaban secuestrar a su madre Paraíso, Tabasco, ha causado indignación en todo el país.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 21 de mayo cuando el menor de edad caminaba junto a su madre cerca del libramiento a la Refinería Olmeca, Dos Bocas, cuando fueron interceptados por los criminales. En el forcejeo, Emiliano buscó proteger a su mamá y recibió cinco impactos de bala.

Todavía en el suelo y malherido, el menor fue atendido por algunas personas que trataron de pedir apoyo a los cuerpos de emergencia.

Al lugar llegó una patrulla de la policía municipal y paramédicos del Instituto de Protección Civil municipal, quienes lo trasladaron a un centro médico, donde después perdió la vida.

El asesinato de Emiliano cobró relevancia a nivel nacional este miércoles luego de que se viralizara el caso, que incluso llegó al Congreso de la Unión.

La diputada del PRI Sue Ellen Bernal mostró ante la Comisión Permanente las imágenes del menor de edad tras ser herido por las personas que intentaron secuestrar a su madre.

"Eso es el México que vivimos, no lo que quieren venir a tratar que es pura politiquería (...) esos que son más de 187 mil muertos que tienen nombre y apellido", dijo la legisladora desde la tribuna.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, cuestionó, en dónde se encuentran los efectivos de la Guardia Nacional desplegados en casos como este.

Enrique de la Madrid y Josefina Vázquez Mota fueron otros de los políticos que se sumaron a la condena del asesinato de Emiliano.

"No podemos seguir viviendo en un país que le falla a las niñas y los niños", escribió la política panista. "No merecemos otro gobierno que abrace a los criminales, ni asesinos; merecemos vivir seguros y tranquilos", comentó por su parte De la Madrid.

A través de redes sociales, la Sociedad Civil México condenó el asesinato de Emiliano de 11 años, señalaron que el niño no debió morir "Estamos en riesgo constante. No podemos seguir postergando la solución a esta crisis. Debemos resolverlo juntos, unidosMéxico te necesita. Contamos contigo"

El analista Bernardo Graue Toussaint escribió una carta a Emiliano, dónde condenó el hecho, en el que escribió:

"Diste la vida al defender con valentía a tu madre, cuando unos criminales intentaban secuestrarla en Paraíso,Tabasco.

No sabes cuánto me dolió ver y oír cómo, una vez herido por una bala de esos delincuentes, exclamabas ¡¡No me quiero morir!!

No sabes cuánto me duele tu partida.

No sabes la sensación de culpa que me embarga, porque estos criminales se han adueñado de amplias regiones del país por responsabilidad de autoridades ineptas (omisas o cómplices, da igual), que han convertido en un infierno a muchas comunidades de México. Mi sensación de culpa se centra en mi convicción de que es responsabilidad nuestra, porque como sociedad HEMOS permitido que el gobierno y los criminales hagan lo que quieran con el destino de 132 millones de mexicanos."

