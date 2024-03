Rechazan amparo a empresa minera ante cancelación de concesión de litio en Sonora

La Justicia federal rechazó conceder un amparo promovido por la Minera Sonora Borax (MSB), subsidiaria de Bacanora Lithium, propiedad de la empresa china Gangfeng Lithium.

La empresa promovió el amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito, radicado en Hermosillo, con el objetivo de revertir la cancelación de la concesión minera iniciada por la Dirección General de Minería de la Secretaría de Economía federal en septiembre de 2023.

De acuerdo con el expediente número 1496/2023 radicado en el Juzgado Décimo Primero de Distrito la empresa solicitó el amparo federal el 26 de septiembre de 2023, justo el día que se dio a conocer la cancelación de las concesiones propiedad de Gangfeng Lithium.

Finanzas México, en la antesala de nuevo arbitraje internacional ahora por litio

MSB demandó la protección de la justicia federal para seguir operando la concesión minera ubicada en la sierra de Sonora y que no se inscriba en el Registro Público de Minería la decisión de cancelación de la concesión, además de no dar cuenta de ello a la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras hasta en tanto dicha cancelación no constituya cosa juzgada.

El lito sonorense se nacionalizó hace un año; se creó Litio Mx y se ha promovido en todo el mundo / Foto: Mike Acosta | El Sol de Hermosillo

El tribunal de Distrito, sin embargo, rechazó la petición, lo que motivó que Minera Sonora Borax solicitará una revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado la cual se desahogó bajo el expediente número 353/2023.

La solicitud se radicó el 5 de octubre del 2023 y le tocó al magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, Manuel María Morteo Reyes, radicado también en Hermosillo.

En su argumentación los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado consideraron que no era procedente otorgar la suspensión solicitada por la empresa, ya que ello implicaría obligar a la autoridad a que realizara la conducta o acto que se negó hacer, lo cual es exclusivo de la sentencia de amparo.

Minera Sonora Borax SA de CV es una subsidiaria propiedad al 99 por ciento de Bacanora Lithium, forma parte del Proyecto Sonora Lithium con la posesión de las concesiones La Ventana y La Ventana 1.

Bacanora Lithium antes era Bacanora Minerals Ltd. (Bacanora) y es una empresa minera canadiense de exploración, enfocada principalmente en litio y boratos. Se dedica a la identificación, adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de litio en México.

En la actualidad, el único otro activo principal de la compañía es el proyecto de borato de Magdalena, de propiedad total de Bacanora, con una superficie de 16 mil 503 hectáreas.

La firma tiene propiedad sobre las concesiones a través de tres filiales: Minera Sonora Borax S.A. de C.V. (MSB); Mexilit S.A. de C.V., una empresa conjunta con Rare Earth Minerals (REM); y Megalit S.A de C.V, también una Joint Venture (JV) con REM.

Publicado en El Sol de Hermosillo