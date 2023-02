Tiburón blanco mata a pescador en Mar de Cortés; es el primer ataque del 2023

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- Lo que sería un día normal de trabajo en el mar para el pescador Manuel López, terminó en un encuentro con un enorme tiburón blanco con un desenlace mortal para el pescador, tras el ataque del enorme animal, Manuel murió.

La mañana del pasado 5 de enero todo parecía normal en el municipio de Benito Juárez, Sonora, y para Manuel López, más conocido como el “Meño”, no había nada fuera de lo normal, tal vez solo la alerta de que se habían visto tiburones rondando por la bahía Tobari, lo cual no es inusual ya que en el Mar de Cortés la presencia de esos enormes depredadores no es extraña, por lo que junto a otros pescadores se adentraron en el mar para extraer callo de hacha.

Los pescadores tienen que bucear a una profundidad de entre 11 y 18 metros para poder extraer ese delicioso molusco, por el que pueden obtener buenas ganancias, alrededor de las 11 horas de la mañana el “Meño” se encontraba realizando esa actividad cuando fue atacado por sorpresa por un enorme tiburón blanco.

El animal prácticamente le cercenó la cabeza y parte de los hombros, por lo que se cree que Manuel murió al instante, sus compañeros solo pudieron ser testigos con el terror y la impotencia de no poder hacer nada por el “Meño”, tras el ataque las autoridades fueron informadas.

José Luis Reyes, líder pesquero, señaló que un día antes del fatal encuentro, un grupo de pescadores decidieron regresar a tierra, y no terminar su jornada de captura, tras percatarse de la presencia de tiburones en la zona de pesca. El incidente fue dado a conocer a traves de la página de Facebook @ParedonColorado.

Este es el primer ataque registrado de un tiburón en lo que va de este 2023, aunque el año pasado, para ser más exactos en febrero de 2022, también se registró el ataque de un tiburón en Huatabampo, Sonora, en donde el pescador Víctor Estrella, al igual que el ”Meño”, fue atacado por el escualo mientras se encontraba extrayendo callo de hacha, aunque en esa ocasión la muerte de Víctor fue debido a que se desangró a causa de las heridas provocadas por el tiburón.

Tiburones blancos con más frecuentes en diciembre y enero

La presencia de tiburones blancos en el Mar de Cortés se registran con mayor frecuencia durante los meses de diciembre y enero, debido a que las hembras preñadas es cuando más se adentran en la zona en busca de leones marinos, unas de sus presas preferidas por su alto contenido calórico.

Los ataques a humanos, que son esporádicos, son considerados como “confusiones”, los trajes de neoprono negro pueden atraer al tiburón y relacionar a una persona con un león marino, por lo que sobreviene el ataque señalan pescadores.

El tiburón blanco es una especie que está catalogada como amenazada por lo que en México están protegidos bajo la norma NOM-029-PESC-2006, por lo que su captura, retención de ejemplares vivos o muertos, su comercialización y consumo están prohibidos.

