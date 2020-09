Como si el Covid no existiera

El fin de semana pasado la zona de Los portales, el Zócalo y la avenida Independencia del puerto de Veracruz lucieron llenas de gente.

Nos hicieron llegar videos y fotos en las que se observa gente conviviendo sin ningún tipo de protección ni sana distancia. Incluso, se pueden observar menores y adultos mayores que caminan o permanecen en las mesas como si la emergencia del Covid 19 ya no existiera.

La preocupación de nuestros lectores es que estas personas se puedan convertir en un foco de infección para sus familias, amigos, compañeros de trabajo y vecinos con quienes conviven día a día.

Y es que, nos señalan, si bien es cierto que el número de casos ha ido a la baja, la emergencia aún no está controlada y se podría tener un rebrote en el puerto que aún está a la cabeza en los contagios. Ya lo veremos en dos semanas, nos dicen lectores. Ojalá esto no pase a mayores, pero no hay que andarle buscando tres pies al gato, nos comentan.

Vecinos de la colonia Lomas de San Roque en Xalapa nos hacen llegar su preocupación debido al abandono de los trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario en la zona. Y es que aseguran que desde hace más de un mes que quedó parada la obra y no hay presencia de trabajadores, pero se quedó la calle Antonio M. Carlón completamente destrozada por lo que no se puede circular.

Señalan que, con las lluvias, esa zona de la ciudad podría deslavarse y afectar sus viviendas por lo que piden que las autoridades atiendan a la brevedad esa situación debido al riesgo que representan.

De seis gasolineras en el país que se negaron a ser verificadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, cuatro de ellas están en el estado de Veracruz y todas en la zona norte, de acuerdo al repoprte de la Profeco.

Se trata, sergún el reporte oficial, de Gasolinera Gran Patio Poza Rica, en Poza Rica; Gasolinera Los Nichos, en Papantla, Veracruz; Servicio Casitas, Tecolutla, Veracruz y Servicios Nautla, en Nautla.

Se sabe que aunque personal de la dependencia federal acudió a estos sitios para llevar a cabo las revisiones correspondientes para asegurarse que las bombas estuvieran funcionando de manera correcta y ninguna tuviera instalada aparatos para alterar el pulsador y dar menos de un litro, no se permitió la revisión.

En las redes sociales, nos dicen, ya están haciendo lo suyo y llamando a la gente a no acudir a los establecimientos en donde hay dudas sobre su forma de trabajar o que no hay garantía de que se esté entregando la cantidad justa de combustible.

Xalapa siempre ha sido escenario de protestas y en algunos gobiernos se han llegado a convertir en el pan de cada día. Algunas son pacíficas, pero otras han llegado a ser violentas y causado daños en propiedades privadas ubicadas en el centro de la ciudad.

En ese sentido, comerciantes, lectores y propietarios de inmuebles del centro histórico nos hicieron llegar ayer comentarios en el sentido de que vieron muy bien la actuación de la policía para que, durante la manifestación de este lunes, no hubiera desmanes.

Nos hacen notar que la actuación de los elementos de Seguridad Pública fue correcta: no agredieron e impidieron daños en las propiedades.

Ahora solo falta, nos dicen, que así como actuó la policía en la protesta de ayer, que fue de mujeres, actúe en las marchas y protestas por venir. Un gran número de xalapeños lo agradecerá.