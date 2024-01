De cierres, comienzos y rituales

Llega el último día del año y con este también el primero de un año nuevo, llega el momento de despedir momentos duros, pero de igual forma cerrar con gratitud, porque hasta este instante has superado cada una de esas batallas que has enfrentado en la vida. Estas letras no son la receta mágica para la prosperidad, tampoco tienen los pasos para atraer abundancia, pero si tienen la intención de ayudarte a cerrar ciclos con gratitud.

Podríamos hacer listas de momentos trágicos, de todo lo que tenemos pendiente, de realidades como la desigualdad mundial, las guerras y el número de muertes que estas generan, pero lo cierto es que aún en medio del caos hay esperanza, que pese a las catástrofes que presenciamos hay noticias optimistas y estos datos debemos tenerlos presentes para recordar que sí es posible hacer del mundo un lugar mejor.

2023 fue un año donde destacó profundamente la ciencia y la investigación, en el rubro de la medicina se logró hacer el primer trasplante ocular completo; un hombre que estaba tetrapléjico pudo volver a caminar gracias a un puente digital entre el cerebro y la médula espinal; investigadores encuentran a través de tecnología de vibración molecular, una manera de erradicar el 99% de las células cancerígenas.

El medio ambiente también tiene posibilidades de enfrentar nuevos cuidados gracias a la innovación en energías limpias, un equipo de investigadores ha desarrollado un dispositivo flotante alimentado por energía solar que puede convertir agua contaminada o agua de mar en combustible de hidrógeno limpio y agua potable. Esto último es un ejemplo de que el conocimiento es indispensable para nuestro desarrollo y que el progreso no debe oponerse al cuidado de la casa común.

El desarrollo de nuestra especie, crear nuevas propuestas de tecnología va de la mano con una buena educación, esta también disminuye el deterioro mental, pues en este año hubo una disminución del 30% de padecimientos como el alzhéimer y esto se debe a un incremento en el nivel educativo de nuevas generaciones. De igual forma en puntos como Australia, las personas jubiladas, principalmente mujeres han elegido los videojuegos como entretenimiento para poder dar uso a su mente, vivir aventuras y crear estrategias.

La educación también es un puente para generar empatía, comprender la diversidad e incluso crear nuevas propuestas en el lenguaje. Para la comunidad LGBTTTIQ+, hay países donde las personas declaran sentir mayor seguridad de vivir en libertad, en México el porcentaje subió del 39% al 64%, a esto también se liga que cada vez más lugares hacen uso de lenguaje no sexista y aunque hay ortodoxos del lenguaje que no aceptan la E o la X como una manera de incluir a todas las personas, la RAE ha hecho incorporación de nuevas palabras en este año, como perreo, sexting y big data, por lo que no perdemos la esperanza de seguir nombrando el mundo bajo distintos matices para que se visibilicen y se reconozcan.

La lista de buenas noticias es inmensa, el mundo no es un lugar peor y seguramente no lo será tampoco en 2024. Incluso en la numerología el año que cerramos fue para acercarnos más hacia la espiritualidad y este año que comienza es para mostrarnos el éxito y la abundancia, no bajo recetas mágicas, pero sí bajo la cosecha de lo que hemos estado sembrando desde tiempo atrás. Así que para estos nuevos comienzos más que pedirte que lances lentejas, salgas a dar vueltas con la maleta o rompas los rencores y miedos en una porcelana, deseo que tomes un momento para agradecer lo bueno del año que cierras pues desde la gratitud podemos abrir caminos para nuevas metas, deseo que contribuyas con tus talentos a un mundo mejor y que comiences este nuevo ciclo con mucha salud y amor. ¡Felices 365 oportunidades para ser mejor!