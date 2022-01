Duarte y el saqueo en Veracruz

La Fiscalía General de la República determinó dar carpetazo a la investigación que se seguía contra el ex gobernador Javier Duarte por presunta corrupción.

La decisión del órgano de procuración de justicia obedecería a un acuerdo entre el ex mandatario veracruzano y la administración de Enrique Peña Nieto.

Al ex gobernador le cambiaron el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, lo que le permitió una condena más breve, algo así como 9 años, en vez de los 25 que se consideraban inicialmente.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el sucesor de Fidel Herrera: en días recientes, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo negó a Duarte la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas, debido a que dicha orden ya fue ejecutada; en pocas palabras, ese caso continúa abierto.

Entorno a ese señalamiento ha trascendido que Duarte de Ochoa habría intentado ocultar el hallazgo de una fosa clandestina con los cuerpos de 19 personas en el punto conocido como La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, lo que implica entorpecer las investigaciones.

Con una acusación tras otra, Duarte sigue preso en el Reclusorio Norte, en tanto que la mayoría de los colaboradores en el Gobierno de Veracruz, que también fueron encarcelados durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, han recobrado su libertad.

El entonces fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, por ejemplo, es hombre libre, al igual que el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y media docena de ex funcionarios de primer nivel en la administración estatal, que pisaron el penal de Pacho Viejo pero que fueron liberados.

Son pocos los ex funcionarios de dicha administración que siguen en problemas legales; uno de ellos es Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario de Egresos de Sefiplan, a quien acaban de condenar a devolver otros 150 millones de pesos, por un probable desvío de recursos federales.

La cuenta pendiente que el ex subsecretario deberá regresar a la Federación casi llega a los 4 mil millones de pesos.

Carlos Aguirre recibió seis condenas en 2021 y una más al arrancar el presente año, por el presunto desvío de recursos federales.

Aguirre Morales no ha pisado la cárcel; está en libertad, se ha intentado defender, pero sigue acumulando condenas; el tema fue abordado por el actual gobernador de Veracruz a mediados de octubre de 2021; Cuitláhuac García señaló que lamentablemente, quienes tienen más dinero para pagar abogados, quienes pagan despachos jurídicos para tramitar amparos y recursos para retrasar la justicia, son quienes se enriquecieron a través de la corrupción cuando eran funcionarios públicos.

No le falta razón en ese asunto; lo cierto es que se observa sumamente complicado que esos 4 mil millones de pesos regresen, al igual que los más de 60 mil millones que se atribuyen a 10 funcionarios de la Secretaría de Finanzas, ex secretarios, ex subsecretarios y ex tesoreros que un día tuvieron la responsabilidad del manejo del dinero público veracruzano y que hoy son hombres acaudalados pero con problemas legales.