El crimen de Cazones

Durante su conferencia de la mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al avance en las investigaciones en torno al asesinato del candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, Remigio Tovar.

Dijo el ejecutivo que de acuerdo con las investigaciones, el jefe de la campaña del Movimiento Ciudadano, quien además era suplente del candidato a la alcaldía, pretendía asumir la candidatura al cargo.

Ese habría sido el móvil del homicidio perpetrado el pasado 4 de junio, dos días antes de la jornada electoral.

Remigio Tovar, conocido en Cazones como René, fue victimado a balazos a unos pasos de su domicilio, en lo que se convirtió en el más reciente ataque contra actores políticos de Veracruz.

Por cierto, aun muerto, quien fuera candidato del MC ganó la elección en dicho municipio de la zona norte de la entidad. En pocas palabras, la muerte de René Tovar sirvió a su probable autor intelectual para escalar a la alcaldía.

En el periodismo, entre quienes se dedican a la nota roja se dice que generalmente el principal sospechoso de un crimen es el beneficiario; y ese podría ser fondo del asunto en el homicidio del candidato a la alcaldía de Cazones. El caso es que muerto Remigio Tovar, Omar “N”, suplente de la fórmula y coordinador de la campaña del MC, fue nombrado alcalde electo de Cazones; en unos meses rendiría protesta. Pudo ser un plan perfecto… de no ser por las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado y por las inconsistencias en la declaración del suplente, que apuntaban a un homicidio con móvil político. Por la noche del martes, Omar “N” fue detenido por su presunta implicación en el caso. De acuerdo con la información que circuló por la mañana del miércoles, el alcalde electo de Cazones fue detenido por la noche del martes, en el municipio de Coatzintla. Fue trasladado al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec. Si las investigaciones de la fiscalía estatal están bien sustentadas y la presunta responsabilidad de Omar “N” es acreditada ante el Poder Judicial, entonces pasará mucho tiempo para que el detenido recobre su libertad; pero si por el contrario, la fiscalía no logra comprobar la participación del detenido, entonces el daño al alcalde electo de Cazones no sólo será injusto, sino que sepultará cualquier aspiración futura, dado que una declaración del presidente de la República, que adelanta una resolución de culpabilidad, puede ser lapidaria. Al final, por una cuestión de respeto a la división de poderes, los titulares o funcionarios del Ejecutivo deberían esperar la determinación de jueces y magistrados, antes de enviar a la hoguera a un presunto implicado en un delito; porque hasta hoy, Omar “N” tiene el status de probable responsable; no cuenta con una sentencia en contra; la tendrá una vez que así lo establezca el Poder Judicial; entretanto, la pelota está en la cancha de la Fiscalía, un ente autónomo que tiene la responsabilidad de acreditar las acusaciones y probar la culpabilidad del detenido. Hay que recordar que en derecho, mientras no exista una sentencia, el probable responsable tiene a su favor la presunción de inocencia, algo para que parecen pasar por alto en este caso.