El debate entre los candidatos

Con la ausencia de tres candidatos, Ricardo Ahued Bardahuil, de Morena-PT-PVEM; Antonio Frutis Montes de Oca, del Partido Cardenista; y David Velasco Chedraui, de PAN-PRI-PRD, este sábado se realizó el debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa, organizado por el Organismo Público Local Electoral.

Independientemente de las propuestas presentadas por los candidatos, llamó la atención el tono de crítica de algunos aspirantes; Raúl Arias Lovillo, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano, fue contundente en su llamado a frenar la corrupción y los moches: dijo que el suyo “no será un gobierno de moche, diezmos y demás; será un gobierno completamente honesto y capaz… basta ya de tanta corrupción, basta ya de improvisar y de gobernar con ocurrencias…” Apuntó el del Movimiento Ciudadano que es necesario transitar en Xalapa a una gestión municipal moderna, que resuelva los problemas que están pendientes desde hace dos décadas. En el mismo tono fue el mensaje de Uriel Flores Aguayo, del partido Podemos: “el principal problema de Xalapa es su falta de autonomía; somos un municipio subordinado en exceso a la Federación y al Estado; tenemos un ayuntamiento débil, sin liderazgo, sin autoridad; y cuando tenemos un gobierno débil, tenemos una ciudadanía desprotegida, indefensa; tenemos en Xalapa un ayuntamiento de segunda…”; apuntó el ex diputado federal que mientras no se fortalezca al cabildo, éste será sólo de ornato. Cinthya Lobato Calderón, de Unidad Ciudadana, no desentonó en cuanto a la valoración del Ayuntamiento xalapeño: “Xalapa ha sido tradicionalmente un municipio mal gobernado y sin planeación… propongo la reconstrucción del gobierno municipal para que sea confiable, dotado de nuevos reglamentos que den rumbo a la convivencia y al desarrollo económico…” José Alberto Pérez Fuentes “El Chocolate, habló de un proyecto denominado “Centro Barrio” y dijo que éste está enfocado en la profesionalización del servicio público, “no en ocurrencias, como se gobierna”. Los ciudadanos, dijo, debemos unirnos “para combatir la corrupción”. En términos generales, no se puede hablar de un ganador claro en el debate organizado por el OPLE, porque cada ciudadano xalapeño tendrá su opinión, sus simpatías y antipatías, sus filias y fobias; lo rescatable no sólo fue el tono crítico, sin llegar al insulto o a la descalificación fácil del adversario, sino las ideas y las propuestas que presentó cada uno de los candidatos que acudieron a ese llamado del órgano electoral. El debate fue transmitido por RTV, el medio oficial de Veracruz; y está disponible para su consulta en las redes sociales del OPLE, el órgano encabezado por José Alejandro Bonilla.

La organización fue impecable, con reglas claras y evidente cuidado a todos los detalles. Este intercambio de ideas es útil para que los ciudadanos que todavía no deciden el sentido de su voto en las elecciones del próximo domingo 6 de junio contrasten las propuestas y los planteamientos de quienes aspiran a gobernar la capital de Veracruz. En términos de promoción de la cultura democrática, el OPLE cumple al presentar las propuestas de los candidatos en condiciones de equidad e imparcialidad.