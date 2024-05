Geopolítica y sus conflictos

Apuntes de economía

El hecho de vivir en un mundo globalizado tiene como principal implicación que la alteración en el statu quo de algún lugar, tiene algún efecto sobre otros, por ello, la geopolítica es indispensable para ver la realidad económica, social y cultural. Dentro de los principales acontecimientos, podemos encontrar los siguientes. En oriente medio, donde Israel y un grupo de palestinos están envueltos en una cruda batalla que ha desembocado en un genocidio por parte de los primeros conta los musulmanes, escalando con miras en convertirse en un conflicto regional, involucrando a Siria, Arabia Saudí, Irán y otros países más.

En el Cáucaso, Georgia ha tenido protestas importantes ya que se busca que las organizaciones que reciben mas del 20% de financiamiento extranjero, se registrem como organización con intereses extranjeros, por lo que la intervención de la unión europea y de los Estados Unidos se verá reducida, fortaleciendo en cambio a Moscú, ya que cuenta con dos regiones pro-rusas, Abjasla y Osetia del Sur, que aunque son de facto independientes, tienen una fuerte influencia de Rusia.

En cuanto a Azerbaiyán y Armenia, el acuerdo de paz està por darse tras 8 rondas de negociaciones donde, se acordó que Armenia devuelva 4 pueblos que pertenecían de origen a Azerbaiyán.

En cuanto a Ucrania y Rusia, aunque más bien debería ser, la OTAN contra Rusia, se ha presentado un avance de los segundos, que aunque son algunos kilómetros, estos sirven como trampolín. Ucrania pretende con su Ley de reclutamiento, alistar entre 450 y 500 mil soldados, ya que presenta déficit en personal y material de combate, sin embargo, Estados Unidos acaba de aprobar un envío de 61 MMDD en equipo militar para apoyarlos.

A esto hay que agregarle que Estados Unidos dotara de 34 MMDD en equipo estratégico para Israel y Taiwán, lo que lleva a la tensa relación entre Estados Unidos y China, donde estos últimos no están contentos con este apoyo de los 8MMDD, así como las barreras en importaciones de alta tecnología y el no permitir Tik Tok en el país norteamericano, mientras que Estados Unidos reclaman el subsidios que dan los chinos a sus empresas para ser mas competitivas y apoyo industrial y de doble uso que dan a los rusos, sin embargo, el acuerdo es de ser aliados y no enemigos.

En África hay diversas complicaciones, empezando con Etiopia y Somalia, ya que el primero está reconociendo a Somalilandia (que es una región de facto independiente de Somalia), esto a cambio de una base naval en el Golfo de Adén. Por otro lado, tenemos en el Sahel, a Chad donde el General Idriss Amine envió una carta a los Estados Unidos para romper la cooperación entre ambos países, uniéndose a países como Mali y Níger, esto fortaleciendo la influencia del Kremlin en el continente. Por último, tenemos ya un año de guerra entre las fuerzas armadas de Sudan y el grupo paramilitar RSF, aun nadie controla la capital, ni se ve una ventaja sobre alguno, lo que lleva a pensar será larga la batalla.

Ya en América, Estados unidos volvió a imponer sanciones al petróleo y gas venezolanos debido a lo que ellos consideran no se respetaron los acuerdos de barbados por motivos de su perspectiva democrática.

El tema más directo vino cuando Ecuador asalto nuestra embajada en Quito, lo que provocó la ruptura de relaciones, y sentó un delicado precedente, sin embargo, en materia económica, su impacto es muy pequeño.

@EdgarSandovalP