Héctor, Anilú y Marlon, en la lista

El pasado miércoles, 24 diputados federales de diferentes partidos políticos solicitaron licencia para separarse de sus cargos.

De Morena son 8; del PRI, 6; 2 militan en el PT; 3 en el Movimiento Ciudadano; y tres más en el PES. Además, un diputado federal perredista pidió licencia y hay otro más sin partido que hizo lo propio. En ese paquete van los dos diputados federales veracruzanos que militan en el PRI: Anilú Ingram Vallines y Héctor Yunes Landa; ambos, con altas posibilidades de brincar del Congreso de la Unión a la Legislatura local. De acuerdo con las versiones que circulan en el círculo del tricolor, Yunes Landa, ex candidato priista al gobierno estatal en 2016 –perdió la elección frente a Miguel Ángel Yunes Linares– volverá a ser diputado local plurinominal e iría en la privilegiada posición número uno de la lista de su partido. La segunda posición de esa lista estaría reservada para una mujer, lo que abre la posibilidad de que se encarte Anilú Ingram, quien ya fue diputada local en Veracruz; de hecho, presidió la Mesa Directiva. Para el tercer lugar de la lista se menciona al actual dirigente estatal del partido, Marlon Ramírez Marín, y al ex diputado Jorge Carvallo Delfín, ex diputado local y federal y ex dirigente estatal del tricolor. El cuarto lugar de la lista podría no alcanzar curul, por lo que no tiene caso detenerse en dicho espacio. El punto es que la elaboración de esa lista desatará un proceso desgastante para los grupos internos involucrados. La decisión corresponderá a la dirigencia nacional del partido, en cuyo círculo Héctor Yunes tiene buenas relaciones. No es un secreto el rechazo que despierta entre un sector del tricolor el nombre de Yunes Landa, cuyos principales colaboradores se fueron a operar la gestación del nuevo partido político local Todos por Veracruz, lo que motivó un movimiento interno en el PRI que busca la expulsión de todos esos personajes, exceptuando al diputado federal. A diferencia de su compañero de bancada, Anilú Ingram no podría considerarse ave de tempestades dentro del PRI; su nombre no se ha visto envuelto en una polémica que provoque una imagen desgastada; la mujer estuvo a punto de ser postulada para una candidatura a la diputación local por Veracruz, pero decidió no inscribirse en el proceso interno. Sin embargo, su decisión de solicitar licencia a la curul en la Cámara Baja, para incorporarse a las tareas de su partido en Veracruz, despejan cualquier duda: Ingram Vallines buscará la postulación por la vía plurinominal para llegar por segunda vez a la Legislatura veracruzana, donde volvería a encontrarse con Yunes Landa.